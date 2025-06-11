Могут ли возбудить уголовное дело против отца убитого Шерзата Болата

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса высказался по делу об убийстве Шерзата Болата, а также рассказал, могут ли возбудить дело против его отца, передает NUR.KZ

"Я не могу высказывать мнение, опираясь лишь на слова родственников подозреваемых или других лиц. Чтобы возбудить уголовное дело, должно быть достаточно оснований. Решение о возбуждении дела принимает орган уголовного преследования, но если соответствующее заявление поступит. Я не знаю, они (родственники осужденных - прим. ред.) обращались или не обращались", - сказал Чиндалиев.

В целом, по его словам, приговор по данному делу еще не вступил в законную силу и у всех сторон есть время для его обжалования.

"За процессом могли следить все желающие. Я считаю, что процесс проведен очень качественно, открыто, объективно, учитывались при вынесении приговора все доказательства и показания, которые в ходе суда давали. Цель таких открытых процессов - показать, что суд ведет объективное разбирательство и никто ничего не скрывает", - резюмировал спикер.

Напомним, ранее адвокат подсудимого Дидара Калиахмета просила вынести отдельное решение в рамках Уголовного кодекса в отношении погибшего Шерзата Болата, его отца и дяди.

Приговор по делу Шерзата Болата

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.

5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года. После оглашения сроков, назначенных подсудимым, судья разъяснил приговор. В суде уточнили, почему преступление не признали убийством, совершенным группой лиц.

Также суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Затем в Генпрокуратуре добавили, что по делу были проведены две независимые судебно-медицинские экспертизы. В суде были допрошены оба эксперта. Они единогласно подтвердили, что смерть Шерзата наступила от ножевого ранения в левую часть грудной клетки, повлекшего обширную кровопотерю.