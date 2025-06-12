"Мне не нужны деньги": отец Шерзата Болата хочет отдать компенсацию от осужденных в детдом
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О том, что отец Шерзата Болата отдаст в детдом компенсацию, полученную от осужденных по делу об убийстве его сына, сообщил его адвокат Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Мейрман Шекеев рассказал, что отец убитого Шерзата Болата Каржаубай Нурымов изначально не интересовался какой-либо финансовой компенсацией. По словам адвоката, все, что он просил, это не запятнать имя его сына.
"Мне не нужны деньги. Достаточно того, чтобы на моего ребенка не клеветали", - заявил Каржаубай Нурымов во время следствия, сразу же отказавшись от денег, предложенных подозреваемыми.
Позже его адвокат Мейрман Шекеев рассказал, что если будет предоставлена денежная компенсация, отец Шерзата Болата намерен перевести ее в детский дом.
"Это деньги, полученные от преступления. Если они поступят, я, как гражданин, отправлю их нуждающимся детям", - привел слова Каржаубая Нуримова его адвокат.
Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.
Адвокат обвиняемого в убийстве подростка во время прений заявил, что Шерзата Болата мог ранить его отец. Адвокат другого подсудимого просила возбудить уголовное дело в отношении погибшего Шерзата Болата, его отца и дяди по статье о хулиганстве.
5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. После оглашения сроков, назначенных подсудимым, судья разъяснил приговор. В суде уточнили, почему преступление не признали убийством, совершенным группой лиц.
Вчера заместитель генпрокурора ответил на вопрос, могут ли возбудить уголовное дело против отца убитого Шерзата Болата.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254815-mne-ne-nuzhny-dengi-otec-sherzata-bolata-hochet-otdat-kompensaciyu-ot-osuzhdennyh-v-detdom/