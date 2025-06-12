"Мне не нужны деньги": отец Шерзата Болата хочет отдать компенсацию от осужденных в детдом

О том, что отец Шерзата Болата отдаст в детдом компенсацию, полученную от осужденных по делу об убийстве его сына, сообщил его адвокат Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Мейрман Шекеев рассказал, что отец убитого Шерзата Болата Каржаубай Нурымов изначально не интересовался какой-либо финансовой компенсацией. По словам адвоката, все, что он просил, это не запятнать имя его сына.

"Мне не нужны деньги. Достаточно того, чтобы на моего ребенка не клеветали", - заявил Каржаубай Нурымов во время следствия, сразу же отказавшись от денег, предложенных подозреваемыми.

Позже его адвокат Мейрман Шекеев рассказал, что если будет предоставлена ​​денежная компенсация, отец Шерзата Болата намерен перевести ее в детский дом.

"Это деньги, полученные от преступления. Если они поступят, я, как гражданин, отправлю их нуждающимся детям", - привел слова Каржаубая Нуримова его адвокат.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.

Адвокат обвиняемого в убийстве подростка во время прений заявил, что Шерзата Болата мог ранить его отец. Адвокат другого подсудимого просила возбудить уголовное дело в отношении погибшего Шерзата Болата, его отца и дяди по статье о хулиганстве.

5 июня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. После оглашения сроков, назначенных подсудимым, судья разъяснил приговор. В суде уточнили, почему преступление не признали убийством, совершенным группой лиц.

Вчера заместитель генпрокурора ответил на вопрос, могут ли возбудить уголовное дело против отца убитого Шерзата Болата.