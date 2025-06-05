Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Шерзата Болата

Генпрокуратура сделала заявление после оглашения приговора по делу об убийстве Шерзата Болата. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале ведомства, передает NUR.KZ.

Как отметили в ведомстве, суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата, произошедшего в октябре прошлого года в Талгаре.

"Суд проходил открыто, всем гражданам была предоставлена возможность следить за процессом в режиме онлайн.

Мы просили суд назначить Абзалу Шынасылу 23 года лишения свободы, Равилю Сакиеву - 20 лет, Азамату Токтаубаеву - 15 лет, а остальным - максимально возможное наказание по хулиганству в соответствии с уголовным законодательством.

Согласно материалам дела и установленным в суде фактам, единственный удар, приведший к смерти Шерзата, был нанесен Абзалом Шынасылом. Кроме того, он совместно с Сакиевым пытался убить дядю Шерзата - потерпевшего Гайыпбаева, нанеся ему удары ножом", - заявили в Генпрокуратуре.

Здесь добавили, что по делу были проведены две независимые судебно-медицинские экспертизы. В суде были допрошены оба эксперта. Они единогласно подтвердили, что смерть Шерзата наступила от ножевого ранения в левую часть грудной клетки, повлекшего обширную кровопотерю.

"Согласно заключению экспертов, удары, нанесенные другими участниками драки, были квалифицированы как повреждения, не причинившие вреда здоровью. Эксперты четко указали, что между этими повреждениями и смертью потерпевшего отсутствует причинная связь.

Таким образом, нами была составлена полная хронология трагического события, изучены все доказательства. Мы руководствовались исключительно нормами закона.

Что касается двух девушек - Нурбековой и Жаксыкелды, допрошенных в суде в качестве свидетелей, а также Казакенова и Рузбакиева - в отношении них мы ходатайствовали о вынесении частного постановления и направлении материалов в Департамент полиции Алматинской области для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Сегодня им вынесли приговор. Главного фигуранта дела Абзала Шынасыла признали виновным в убийстве подростка, покушении на убийство и хулиганстве. Он получил 23 года лишения свободы.

Равилю Сакиеву за покушение на убийство и хулиганство назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Азамата Токтаубаева за хулиганство и кражу с учетом неотбытого срока приговорили к 15 годам лишения свободы.

Шынгысу Белгожаеву, Нурболу Токтаубаеву, Дидару Калиахмету и Дархану Аскентаю за хулиганство назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Нуркиясу Ильясову - 9 лет лишения свободы.

Несовершеннолетнему подсудимому, обвиненному в недонесении о преступлении, назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.