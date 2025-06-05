Суд разъяснил приговор по делу об убийстве Шерзата Болата

Суд разъяснил приговор, вынесенный сегодня подсудимым по делу об убийстве Шерзата Болата. Судья пояснил, почему приговор не вынесли по статье об убийстве, совершенном группой лиц, передает NUR.KZ.

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Специализированным межрайонным судом по уголовным суда Алматинской области сегодня вынесен приговор в отношении 9 лиц по делу по обвинению в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство его дяди, хулиганстве, краже, а также недонесении о совершении преступления.

Судья Ержан Жанузаков отметил, что были исследованы все представленные доказательства. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых по предъявленному обвинению полностью доказана.

Суд установил, что 4 октября 2024 года между Дарханом Аскентаем и Шерзатом Болатом произошел конфликт по поводу грубого обращения с отцом подростка Каржаубаем Нурымовым, в ходе которого Болат нанес Аскентаю несколько ударов в область лица.

После чего Аскентай позвал по телефону друга - подсудимого Нурбола Токтаубаева, который приехал к магазину на машине. За рулем авто находился несовершеннолетний подсудимый.

По приезду Токтаубаев попросил приехать своего знакомого - подсудимого Шынгыса Белгожаева. В свою очередь, Нурумов позвал своего родного брата Нурканата Гайыпбаева, а его сын Болат позвал своих друзей: С. и трех несовершеннолетних, 2006, 2008 и 2007 годов рождения.

Спустя 10-15 минут приехали подсудимые Азамат Токтаубаев, Нуркияс Ильясов, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Абзал Шынасыл, а также Дана Жаксыкелды и Эльмира Нурбекова.

Кроме того, к магазину, где произошел конфликт, приехали подсудимый Дидар Қалиахмет, свидетели Санат Абдыкадыр и Даулет Муратов.

"Далее, конфликт между указанными лицами перерос в групповую драку, в ходе которой Шынасыл нанес один удар в челюсть несовершеннолетнего М., 2006 г.р. (причинен легкий вред здоровью), Сакиев ударил в лицо Гайыпбаева. Калиахмет пытался нанести удары Гайыпбаеву, в это время Азамат Токтаубаев и Нуркияс Ильясов размахивали ножами в сторону Гайыпбаева. Азамат Токтаубаев ударил камнем в область затылка Нурымова, Шынасыл толкнул Кадирову (бабушку Болата).

В ходе драки Шынасыл нанес одно проникающее ножевое ранение в область грудной клетки слева несовершеннолетнему Болату, которое по заключению экспертизы от 11.01.2024 г. №173 впоследствии явилось причиной смерти последнего", - сообщили в суде.

Далее, по данным суда, Шынасыл и Сакиев нанесли колото-резаные ножевые ранения в правую ягодичную область Гайыпбаеву. Ильясов избил его же прикладом ружья, а также нанес удар матери Шерзата Болата в область правой руки (причинен легкий вред здоровью).

"Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл нанесли руками и ногами телесные повреждения Гайыпбаеву и Болату (причинен легкий вред здоровью). Кроме того, Азамат Токтаубаев с места происшествия похитил сотовый телефон Гайыпбаева", - отметили в суде.

От полученного ножевого ранения Шерзат Болат скончался в ЦРБ Талгара. Остальным потерпевшим был причинен легкий вред здоровью.

"Несовершеннолетний Ы., находясь на месте происшествия, наблюдал за происходящим. Видел, как Шынасыл вытирал ножи и оружие", - уточнили в суде.

Как подчеркнул судья, есть показания потерпевших, свидетелей, видеозаписи с места преступления, проведены все необходимые экспертизы, изъяты вещественные доказательства, а сомнений в их достоверности нет. Эти доказательства позволили очевидно установить действия каждого подсудимого.

"Факт того, что именно Шынасыл нанес смертельное ножевое ранение Шерзату Болату, подтверждается заключением медико-криминалистической экспертизы. Экспертиза показала, что именно ножом Шынасыла причинено смертельное ранение (по характеристике лезвия ножа). Нож был изъят в лесополосе, на место указал сам Шынасыл. В ходе следствия Шынасылом были даны признательные показания", - подчеркнули в суде.

При этом, по материалам дела, действия остальных подсудимых нанесли легкий вред здоровью Шерзата Болата. Это тоже подтверждалось заключением экспертизы.

В суде уточнили, что по закону убийство следует признавать совершенным группой лиц, если оно совершено совместными действиями двух и более лиц.

Как сказал судья, удар ножом, явившийся причиной смерти, был только один, и его нанес Шынасыл. Соответственно, именно его признали виновным в убийстве.

Хулиганством по закону признается особо дерзкое нарушение общественного порядка, сопровождающееся применением насилия, в том числе с причинением легкого вреда здоровью. Поэтому действия остальных подсудимых, которые причинили легкий вред здоровью потерпевших, в том числе Шерзату Болату, суд квалифицировал как хулиганство.

"Стоит учесть тот факт, что у подсудимых Белгожаева и Ильясова, наносивших удары Болату, в руках имелся нож и заряженное ружье, т.е. они могли ударить ножом либо выстрелить в потерпевшего, однако били его рукояткой ножа и прикладом ружья", - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст.53 УК, только у Азамата и Нурбола Токтаубаевых, Дидара Калиахмета (это наличие малолетних детей) и несовершеннолетний возраст у одного подсудимого.

В то же время у всех подсудимых, кроме несовершеннолетнего, отягчающим обстоятельством признали алкогольное опьянение.

Суд также учел личности подсудимых, часть из которых ранее судимы. В частности, Азамату Токтаубаеву и Нуркиясу Ильясову Нуркиясу назначили 15 и 9 лет лишения свободы с учетом неотбытого наказания по предыдущим судимостям. Это сроки, приближенные к максимальным.

Остальным подсудимым, обвиняемым в хулиганстве, назначили максимальный срок наказания, предусмотренный законом, - 7 лет лишения свободы.

В счет возмещения причиненного морального вреда с учетом совершения особо тяжкого преступления на глазах близких родственников с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева - 30 млн тенге. В солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева в части совершения хулиганства взыскано 30 млн тенге. К несовершеннолетнему подсудимому гражданский иск потерпевшими не предъявлен.

Добавим, что суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

"Данное судебное разбирательство проходило абсолютно открыто и прозрачно с участием представителей СМИ. Все заседания транслировались в прямом эфире, в условиях повышенного внимания со стороны общественности. Несмотря на это суд оставался беспристрастным, руководствуясь исключительно нормами закона и принципами справедливости", - отметили в суде.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Ранее адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.

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