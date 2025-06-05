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Родственники осужденных по делу Шерзата Болата устроили скандал в суде после оглашения приговора

Опубликовано:

Судебное заседание в Талдыкоргане
Суд по делу об убийстве Шерзата Болата. Фото: polisia.kz

После оглашения приговора по делу Шерзата Болата одну из родственниц осужденных привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетісу.

Департамент полиции области Жетісу на своей странице в Instagram сообщил, что после оглашения приговора суда родственники осужденных, которые, не согласившись с решением суда, попытались сорвать порядок.

"Одна из родственниц, выражавшаяся нецензурной бранью и проявлявшая агрессию, привлечена к административной ответственности.

Полицией обеспечен порядок в зале суда и на прилегающей территории", - сообщили в полиции.

Департамент полиции подчеркивает, правосудие не подлежит давлению. Любые попытки дестабилизировать ситуацию, воспрепятствовать исполнению судебных решений или проявить неуважение к суду будут жестко пресекаться в рамках закона.

Напомним, сегодня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года.

После оглашения сроков, назначенных подсудимым, судья разъяснил приговор. В суде уточнили, почему преступление не признали убийством, совершенным группой лиц.

Также суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Затем в Генпрокуратуре добавили, что по делу были проведены две независимые судебно-медицинские экспертизы. В суде были допрошены оба эксперта. Они единогласно подтвердили, что смерть Шерзата наступила от ножевого ранения в левую часть грудной клетки, повлекшего обширную кровопотерю.

Позже государственный обвинитель по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай записала видеообращение к казахстанцам на своей личной странице в Instagram.

Сама групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252808-rodstvenniki-osuzhdennyh-po-delu-sherzata-bolata-ustroili-skandal-v-sude-posle-oglasheniya-prigovora/