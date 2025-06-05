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Прокурор по делу Шерзата Болата записала видеообращение

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Дана Сарсембай
Прокурор по делу Шерзата Болата. Кадр из видео: instagram.com/s.d.n__

Государственный обвинитель по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай записала видеообращение к казахстанцам на своей личной странице в Instagram, передает NUR.KZ.

На своей личной странице в Instagram девушка обратилась к гражданам в связи с появлением в социальных сетях фейковых аккаунтов, незаконно использующих ее имя, должность и фотографии.

Дана Сарсембай отметила, что у нее есть единственный аккаунт в социальной сети Instagram, созданный исключительно для общения с близкими и родными.

"Он не используется для публикаций, комментариев или высказываний по профессиональным вопросам. Все иные аккаунты, якобы ведущиеся от моего имени, являются фейковыми.

Использование моего имени, должности и образа без моего согласия, особенно в контексте уголовного дела, - это противоправное деяние, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - написала в посте прокурор.

Особое внимание она обратила на то, что на подобных фейковых страницах:

  • размещаются призывы подписываться на отдельных блогеров и страницы;
  • распространяются ссылки с просьбами пройти опросы;
  • организуются розыгрыши с обещанием призов;
  • предлагаются сомнительные опросы или голосования, якобы связанные с уголовным делом;
  • размещаются провокационные комментарии и ложные цитаты.

"Прошу вас: не переходите по таким ссылкам, не участвуйте в розыгрышах, не подписывайтесь на аккаунты и блогеров по "рекомендации" от моего имени - все это может быть частью мошеннических схем, целью которых является получение ваших персональных данных, ввод в заблуждение или дискредитация органов прокуратуры", - подчеркнула Дана Сарсембай.

Она отметила, что все официальные заявления и информация по делу публикуются исключительно через уполномоченные государственные каналы.

Напомним, сегодня судья Ержан Жанузаков огласил приговор по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года.

После оглашения сроков, назначенных подсудимым, судья разъяснил приговор. В суде уточнили, почему преступление не признали убийством, совершенным группой лиц.

Также суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Ранее прокурор Дана Сарсембай потребовала применить в отношении свидетельниц процессуальные действия. В ходе прений она подробно описала все обстоятельства преступления, унесшего жизнь 16-летнего Шерзата Болата.

Сама групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252763-prokuror-po-delu-sherzata-bolata-zapisala-videoobrashchenie/