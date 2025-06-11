Мажилис одобрил объявление амнистии в Казахстане

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили законопроект об амнистии к 30-летию Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что после объявления амнистии будут прекращены более 2100 уголовных дел.

В рамках закона об амнистии предлагается также прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до введения в действие данного закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.

Применение амнистии будет ограничено для новых криминализированных составов уголовных правонарушений в рамках усиления борьбы с преступностью, для преступлений, связанных с незаконным разглашением государственных секретов, а также для лиц, совершивших коррупционные преступления.

На лиц, совершивших особо опасные преступления, амнистия распространяться не будет.

Законопроект далее будет направлен в сенат и будет принят после подписи президента.

Отметим, ранее сообщалось, что согласно законопроекту, к освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат граждане:

совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести;

преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск;

социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Сегодня в мажилисе разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

Добавим, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, термином амнистия обозначаются правовые меры, которые приняты для:

запрещения уголовного преследования в будущем и, в некоторых случаях, подачи гражданского иска в отношении определенных лиц или категорий лиц в связи с указанным преступлением, совершенным до объявления амнистии;

имеющего обратную силу освобождения от ранее установленной уголовной ответственности.

Амнистии, как правило, предусматривают определенные категории лиц, на которые они распространяются.