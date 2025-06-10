Журналистов удалили из зала суда по делу Карины Мамаш

На суде по делу Карины Мамаш и Сакена Мамаша началась закрытая часть процесса - представителям СМИ запретили присутствовать на процессе, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что в начале судебного заседания Карина Мамаш попросила сделать процесс закрытым, поскольку не хотела бы, чтобы интимные подробности семейной жизни стали в дальнейшем известны ее детям.

Подсудимый Сакен Мамаш заявил, что хочет открытого суда.

Суд постановил сделать основную часть процесса закрытой.

К данному часу заседание подошло к этапу судебного следствия - это начало закрытой части процесса. Судья попросил журналистов удалиться из зала.

Теперь представители СМИ смогут присутствовать только на приговоре.

Добавим, что адвокат Сакена Мамаша сегодня ходатайствовал об изменении меры пресечения, отмечая, что подсудимый не пытался скрыться и покинуть Казахстан и не препятствовал следствию. Содержание под стражей Мамаш просил заменить на более мягкую меру, не связанную с изоляцией.

Но суд в удовлетворении ходатайства отказал - решения суда бывший дипломат будет дожидаться под стражей.

Кроме того, адвокат подсудимого также ходатайствовал о прекращении уголовного дела, ссылаясь на то, что часть действий была совершена в ОАЭ, а не в Казахстане. Судья вновь постановил отказать адвокату и добавил, что ходатайство заявлено рано, поскольку судебное следствие по делу еще не началось.

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а на прошлой неделе стало известно, что дело поступило в суд.