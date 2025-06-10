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"Это было на территории ОАЭ": адвокат Сакена Мамаша просит прекратить уголовное дело

Опубликовано:

Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

На суде по делу экс-супругов Мамаш адвокат подсудимого ходатайствовал о прекращении уголовного дела, ссылаясь на то, что часть действий была совершена в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат экс-дипломата Сакена Мамаша заявил, что один из эпизодов истязания в отношении бывшей жены Карины Мамаш происходил в ОАЭ, за что подсудимый уже получил административное наказание.

"Преступление совершено на территории ОАЭ, за события 5 мая Мамаш уже получил на месте административное наказание. (...) Разделения на административную и уголовную ответственность за одно и то же деяние не бывает", - заявил адвокат Сакена Мамаша.

Также он заявил, что еще один указанный в деле эпизод также происходил в ОАЭ.

"В действиях моего подзащитного не усматривается признаков статьи 110 УК РК. Прошу прекратить уголовное дело в отношении Мамаша за недоказанностью", - заявил адвокат.

Прокурор возразил, что один из эпизодов истязания был в Есильском районе Астаны.

"И ссылка на то, что истязания на территории ОАЭ не должны быть рассмотрены, не объективна. Истязание - это не одномоментное, а продолжающееся с 2019 года преступление", - заявил обвинитель.

Судья постановил отказать адвокату, и добавил, что ходатайство заявлено рано, поскольку судебное следствие по делу еще не началось.

Напомним, сегодня в Астане начался процесс по делу Карины Мамаш и Сакена Мамаша. Адвокат экс-посла попросил изменить подсудимому меру пресечения. Однако суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать - решения суда бывший дипломат будет дожидаться под стражей.

Отметим, сегодня также стало известно, что Карина Мамаш просила сделать судебный процесс закрытым, поскольку в материалах дела есть интимные подробности их семейной жизни.

В итоге судья удовлетворил ходатайство лишь частично - подготовительная часть судебного процесса и оглашение приговора будут открытыми, а основная часть суда, начиная с судебного следствия, - закрытой.

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша

Напомним, в мае прошлого года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа.

В МИД РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан - отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы. В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

Вскоре известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста. Время спустя Мамаш заявила об угрозах, в полиции Астаны по этому факту также завели уголовное дело.

В том же месяце суд вынес решение по делу Сакена Мамаша - экс-советника арестовали на 15 суток. Его признали виновным в административном правонарушении - причинении легкого вреда здоровью. В октябре прошлого года Карина сообщила в соцсетях, что официально развелась с мужем.

В апреле текущего года в полиции сообщили, что Сакен Мамаш был арестован, а на прошлой неделе стало известно, что дело поступило в суд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253870-eto-bylo-na-territorii-oae-advokat-sakena-mamasha-prosit-prekratit-ugolovnoe-delo/