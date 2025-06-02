23 года лишения свободы запросила прокурор для обвиняемого в убийстве Шерзата
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Прокурор по делу об убийстве Шерзата Полата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, несовершеннолетнему подсудимому просят назначить наказание в виде 1,5 года лишения свободы в УЧИС средней безопасности для несовершеннолетних.
Токтаубаева Нурбола, Белгожаева, Калиахмета, Аскентая просят признать виновными и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Ильясову - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Токтаубаева Азамата просят признать виновным и назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Сакиеву просят назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности
Шынасылу гособвинение просит назначить 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Также прокурор попросила взыскать по 20 МРП со всех подсудимых и взыскать все государственные расходы по процессу. Также процессуальные действия применить в отношении свидетелей.
Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.
На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251350-23-goda-lisheniya-svobody-zaprosila-prokuror-dlya-obvinyaemogo-v-ubiystve-sherzata/