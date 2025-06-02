23 года лишения свободы запросила прокурор для обвиняемого в убийстве Шерзата

Прокурор по делу об убийстве Шерзата Полата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, несовершеннолетнему подсудимому просят назначить наказание в виде 1,5 года лишения свободы в УЧИС средней безопасности для несовершеннолетних.

Токтаубаева Нурбола, Белгожаева, Калиахмета, Аскентая просят признать виновными и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ильясову - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Токтаубаева Азамата просят признать виновным и назначить 15 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Сакиеву просят назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности

Шынасылу гособвинение просит назначить 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также прокурор попросила взыскать по 20 МРП со всех подсудимых и взыскать все государственные расходы по процессу. Также процессуальные действия применить в отношении свидетелей.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.