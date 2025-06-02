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Дело об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция из зала суда 2 июня

Опубликовано:

Суд по делу Шерзата Болата
Судебное заседание. Фото: t.me/Jogargy_sot/

В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Преступление произошло в Талгаре в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.

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Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу в Талдыкоргане.

На скамье подсудимых - девять человек, один из них - несовершеннолетний.

Дело ведет судья Ержан Жанузаков. На стороне гособвинения - прокуроры Дана Сарсембай и Ержан Куракбаев.

Очередное судебное заседание состоится в 10:00 сегодня, 2 июня.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

На последнем заседании 29 мая стороны озвучили ряд ходатайств и предъявили гражданские иски.

Адвокат потерпевших просил проверить свидетелей Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелды на дачу ложных показаний и недонесение о преступлении.

Также адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родные подростка требуют от подсудимых.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251272-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-onlayn-translyaciya-iz-zala-suda-2-iyunya/