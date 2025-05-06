Прокурору по делу Шерзата Болата заявили отвод

В ходе сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве Шерзата Болата сторона защиты заявила отвод прокурору Дане Сарсембай, передает NUR.KZ.

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На судебном заседании сторона защиты заявила отвод прокурору Дане Сарсембай. Адвоката возмутили вопросы, которые задавала гособвинитель обвиняемому Дархану Аскентаю.

"Она пытается запутать моего подзащитного Аскентая. Она повышает голос и оказывает на него давление. Мы заявляем отвод гособвинителю", - заявил адвокат.

"Ссылаясь на статью 188 УПК РК, вы - прокурор области Жетісу, да? С отсылкой на 87 статью "Основания отвода" данное уголовное дело находится по подследственности на рассмотрении суда по территориальности Алматинской области. Ввиду этого, ссылаясь на данные статьи, прошу заявить отвод прокурору", - сказал другой адвокат одного из обвиняемых.

Защитник подсудимого Калиахмета также просила удовлетворить отвод, так как, по ее словам, на прошлом заседании прокурор говорила с представителями пострадавших, то есть были непроцессуальные контакты с потерпевшей стороной.

"И сегодня тоже на допросе полицейского она высказывала сомнения - это видео приобщено к материалам уголовного дела как улика. Прокуратура дело передала в суд, до этого ознакомилась с делом, но сейчас на суде она (прокурор - прим. ред.) противоречит решениям прокуратуры", - заявила адвокат.

Также выступила сестра Дархана Аскентая.

"Я прошу прокурора не насмехаться. Это очень тяжелая ситуация, из-за того, что ребенок умер, что надзор, что все следят, его (брата - прим. ред.) даже в больницу не направили. У него перелом костей черепа, загноилось все, поставили имплант - пластмасса, он не чувствует ту сторону. Я прошу, чтобы она не насмехалась над нами. Нам тоже нелегко. Мы молчим, так как ребенок умер, но и у нас незавидное положение", - заявила женщина.

Обвиняемые тоже поддержали доводы своих защитников.

Ходатайство об отводе прокомментировала прокурор Дана Сарсембай. Она заявила, что считает доводы несостоятельными.

Представители потерпевших попросили суд не поддерживать отвод прокурору. По их словам, она задает соответствующие вопросы, не оказывая давления и не подаваясь эмоциям.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.

Сегодня в ходе судебного заседания заслушали показания подсудимого Дархана Аскентая, обвиняемого в хулиганстве. Он заявил, что отказывается от показаний, которые давал на этапе следствия.

Также сегодня в суде выступил и.о. начальника криминальной полиции УП Талгарского района Адильжан Медет. Его вызвала в суд сторона защиты.