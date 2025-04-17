"Пройдя около 50 метров, присел на асфальт": прокурор рассказала, как убивали Шерзата Болата

Сегодня началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Болата. Следствие озвучило свое видение событий, произошедших в октябре прошлого года в Талгаре, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Бабушке Шерзата Болата стало плохо в суде

Сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых Шынасыла, Сакиева, Белгожаева, Токтаубаева, Аскентай, Ильясова, Токтаубаева, Калияхмета и несовершеннолетнего Ы.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

Так, по данным обвинения, все началось 3 октября 2024 года в 23 часа 22 минуты с прибытия подсудимого Аскентай в магазин "Камажай".

Здесь он взял три бутылки пива и четыре сигареты. Для оплаты обратился через WhatsApp к своему знакомому, несовершеннолетнему, с просьбой перевести 1000 тенге на банковский счет, указанный на ценнике на полке, зарегистрированный на имя Кадировой.

Несовершеннолетний, воспользовавшись счетом своей сестры, перевел на указанный номер 1000 тенге и отправил электронный чек Аскентаю по WhatsApp.

Аскентай показал продавцу Нурымову электронный чек, подтверждающий перевод на 1000 тенге, и дополнительно передал ему 1000 тенге наличными.

Нурымов, приняв оплату, вернул Аскентаю 530 тенге сдачи, после чего тот покинул магазин.

В 23:33 в магазин вошел несовершеннолетний Шерзат, сын Нурымова. Он поставил свой мобильный телефон на зарядку и находился внутри.

В 23:47 Аскентай вернулся в магазин, передал свой телефон Нурымову с просьбой поставить его на зарядку, после чего снова вышел наружу и остался у входа.

Несовершеннолетний Шерзат наблюдал за происходящим изнутри магазина, а вскоре также вышел на улицу.

В 23:52 несовершеннолетний Шерзат Болат, воспользовавшись незначительным предлогом о том, что Аскентай якобы оскорбил его отца Нурымова, нанес последнему два удара кулаком в область правого глаза.

Нурымов, наблюдавший за происходящим изнутри магазина, сразу же вышел на улицу и сделал сыну замечание. Кроме того, он помог Аскентаю умыться, принеся воду из магазина, и извинился за действия своего сына, пообещав компенсировать причиненный вред здоровью.

Однако Аскентай, не прислушавшись к принесенному Нурымовым извинению, позвонил своему знакомому Нурболу Токтаубаеву по мобильному телефону, позвав его к магазину "Камажай", чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

В это время Токтаубаев, находясь в кафе "Эйфория" в Талгаре вместе со знакомыми, взял с собой знакомого несовершеннолетнего Ы.

На автомобиле Volkswagen Golf, за рулем которого был несовершеннолетний Ы., они прибыли к магазину "Камажай" примерно в 00:06, и расспросили Аскентая об обстоятельствах случившегося.

В свою очередь Нурымов, видя, что Аскентай начал собирать людей к магазину, в надежде урегулировать конфликт, позвонил по мобильному телефону своему младшему брату Гайыпбаеву и попросил подойти к магазину. Гайыпбаев оперативно прибыл на своей машине Ravon Nexia.

Далее, стоявшие перед магазином "Камажай" Токтаубаев и Аскентай начали высказывать Гайыпбаеву свое недовольство.

Гайыпбаев объяснил, что его племянник Болат - несовершеннолетний, ему всего 16 лет, и действовал, не осознавая в полной мере ситуацию. Он извинился за подростка и призвал уладить конфликт без ссоры. Также он, не зная всей ситуации, сообщил, что Аскентай не оплатил покупку на сумму 1500 тенге.

Токтаубаев, осознав вину своего друга, уехал вместе с Аскентаем и несовершеннолетним Ы. на вышеуказанном автомобиле. По дороге Аскентай показал Токтаубаеву электронный чек об оплате с карты Калтаевой, подтверждающий перевод 1000 тенге.

После этого Токтаубаев, убедившись в том, что оплата была произведена, несмотря на то, что Нурымов и Гайыпбаев принесли извинения и просили урегулировать ситуацию без конфликта, решил использовать незначительный повод в негативных целях, и вновь вернулся к магазину с намерением устроить правонарушение.

Там Токтаубаев потребовал у Нурымова показать последние платежи. Нурымов показал выписку с счета, зарегистрированного на его мать Кадирову, где значился только перевод от пользователя по имени Светлана на 1000 тенге.

Токтаубаев тут же перевел на счет Кадировой еще 1500 тенге со своей карты, которые он считал неоплаченными со стороны своего друга Аскентая.

"Однако Нурымов, разгневавшись на действия Аскентая, который, несмотря на принесенные извинения, пытался устроить конфликт и звал других людей, испытывая к нему личную неприязнь, взял с кассы кухонный нож и направился к Аскентаю, находившемуся снаружи", - озвучила прокурор.

Но его сын несовершеннолетний Шерзат Болат успел перехватить отца Нурымова, остановил его и вернул обратно в магазин.

В этот момент Токтаубаев Нурбол, зная, что его брат Токтаубаев Азамат и друзья Шынасыл, Сакиев, Ильясов и Белгожаев находятся в кафе "Эйфория" в городе Талгар, предвидя возможность групповой драки в общественном месте и намереваясь привлечь их к участию, позвонил на мобильный телефон Белгожаева. Он сообщил, что несовершеннолетний ударил Аскентая, а его отец ходит с ножом возле магазина, и попросил приехать к магазину "Камажай".

В ответ на этот звонок Белгожаев, Шынасыл, Ильясов, Сакиев и Токтаубаев Азамат, заранее договорившись между собой, сформировав группу, взяв за основу незначительный повод, к которому не имели никакого отношения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с намерением совершить хулиганские действия, заранее приготовив ножи, осознавая незаконность своих действий и стремясь к их совершению, направились к магазину "Камажай" с целью хулиганских действий.

В частности, Белгожаев на автомобиле марки Mercedes-Benz повез Токтаубаева, Ильясова, Сакиева и сопровождавших их в тот вечер девушек Нурбекову и Жақсыгелді к магазину "Камажай", а Шынасыл, находившийся перед кафе "Эйфория", поехал за ними в автомобиле марки "ЗАЗ Шанс", за рулем которого находился его знакомый Ашырбаев.

До прибытия вышеуказанных лиц к магазину "Камажай" Шерзат Болат, чтобы заручиться поддержкой, пригласил своих друзей, а также троих несовершеннолетних к магазину, которые прибыли примерно в 00:34 на арендованном автомобиле.

Таким образом, у магазина собралась группа лиц, прибывших по приглашению Шерзата.

Вскоре к магазину на автомобиле марки Hyundai Elantra, за рулем которого находился Муратов, подъехали трое - Калиахмет, Абдыкадыр и Муратов. Они вышли из машины, поприветствовали собравшихся перед магазином и зашли внутрь.

Примерно через две минуты к магазину подъехали на автомобиле Mercedes-Benz Белгожаев, Токтаубаев, Ильясов, Сакиев, а также две девушки. Вслед за ними на автомобиле "ЗАЗ Шанс" подъехал Шынасыл.

На тот момент перед магазином находились: со стороны Шерзата Болата - сам Болат, его дядя Гайыпбаев, а также четверо друзей, с другой стороны - Токтаубаев Нурбол, Аскентай и несовершеннолетний Ы. Внутри магазина находились Калиахмет, Абдыкадыр и Муратов. Нурымов периодически выходил и заходил обратно в магазин.

Далее, заранее сговорившись, Аскентай, Токтаубаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Токтаубаев и Шынасыл привлекли своего знакомого Калиахмета, объединившись в группу, находясь перед магазином, расположенном в людном месте Талгара, с целью грубого нарушения общественного порядка начали драку с Шерзатом, его отцом Нурымовым, дядей Гайыпбаевым и другом - несовершеннолетним М.

В частности, по версии обвинения, Шынасыл первым нанес удар кулаком в область челюсти несовершеннолетнего М., который стоял у стены магазина. От удара тот затылочной частью головы ударился о стену магазина и потерял сознание.

Нурымов, услышав звук удара, нанесенного несовершеннолетнему М., вышел наружу. В этот момент Калиахмет схватил за руку Нурымова, державшего кухонный нож, а Белгожаев, увидев его действия, пнул ногой дверь магазина и вынудил Нурымова вернуться внутрь.

В это же время неизвестное лицо дважды выстрелил из охотничьего ружья в сторону, где стояли сторонники Аскентая. Один из выстрелов попал в балкон квартиры 12 дома №12 по улице Менделеева, расположенного напротив магазина, второй – в нижний угол здания "Мясная лавка".

Во время продолжающейся групповой драки Шынасыл, увидев Гайыпбаева и несовершеннолетнего Болата, приняв последнего за человека, причинившего телесные повреждения Аскентаю, а Гайыпбаева - за его сообщника, и, желая отомстить, с целью убить двух или более человек, то есть противоправно и умышленно лишить жизни другого человека, использовал заранее приготовленный кухонный нож с коричневой рукояткой в качестве оружия, намереваясь умышленно лишить их жизни.

Для реализации преступного умысла, Шынасыл, около 00:42, находясь у северо-западного угла магазина, зная, что Шерзат является заведомо несовершеннолетним, несмотря на то, что рядом находились отец Болата Нурымов, прибывшие на арендованном автомобиле мать Бейшенбиева и бабушка Кадирова, действуя у них на глазах с особой жестокостью и из хулиганских побуждений, умышленно нанес один удар ножом в жизненно важный орган — левую область сердца Шерзата Болата.

В результате несовершеннолетний Шерзат Болат ощутил нанесенное ему тяжкое телесное повреждение, начал убегать по улице Шота Руставели в северном направлении, но, пройдя около 50 метров, присел на асфальт от слабости.

Тогда Шынасыл подумал, что несовершеннолетний Шерзат Болат скончался.

Далее участники драки Токтаубаев Нурбол, Аскентай и Калиахмет, заметив применение огнестрельного оружия на месте происшествия и использование ножей, то есть осознав, что на месте происшествия происходит хулиганство с применением огнестрельного оружия и ножей, продолжили участвовать в драке в составе группы лиц вместе с указанными соучастниками.

В особенности, Сакиев бросил в сторону Гайыпбаева следствием не установленную стеклянную пивную бутылку, затем нанес один удар кулаком в область челюсти Гайыпбаева.

В это время Калиахмет, своими действиями угрожая применением насилия, пытался нанести удары руками Гайыпбаеву, а Токтаубаев и Ильясов, используя в качестве оружия заранее приготовленные следствием не установленные кухонные ножи, несколько раз замахнулись в сторону Гайыпбаева, в результате взмахов ножом Токтаубаева была повреждена кожаная куртка, надетая на Гайыпбаеве.

Также один из участников ударил выходящего из магазина Нурымова по лицу стеклянной бутылкой, а Токтаубаев Азамат ударил Нурымова неустановленным следствием камнем в затылок.

В это же время бабушка несовершеннолетнего Болата Кадирова шла к магазину, но навстречу ей вышел Шынасыл и толкнул ее, из-за чего она упала в арык.

Мать Болата Бейшенбиева, заметив сидячего на асфальте несовершеннолетнего Болата, попыталась подойти к сыну, но Ильясов и Шынасыл схватили ее за руки и не дали приблизиться.

После этого, Гайыпбаев, услышав крик несовершеннолетнего Болата: "Нұрғанат аға, маған бірдеңе сұғып алды" ("Дядя Нурганат, меня чем-то ударили"), подбежал к нему и увидел проникающее ножевое ранение в области левой подмышки. Он начал звать на помощь и просить вызвать скорую помощь.

После этого заранее сговорившиеся участники группы Аскентай, Токтаубаев Нурбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев и Шынасыл направились по улице Шота Руставели в сторону, где находились Гайыпбаев и несовершеннолетний Шерзат.

В тот момент мать несовершеннолетнего Бейшенбиева первой добежала до своего несовершеннолетнего сына Шерзата Болата, обняла его и пыталась защитить от действий группы людей, однако, несмотря на это, Белгожаев ударил несовершеннолетнего Шерзата ногой по голове, а затем несколько раз ударил его по голове рукояткой заранее заготовленного складного ножа.

Ильясов, подняв лежавшее на земле охотничье ружье, один раз ударил прикладом по голове несовершеннолетнего Болата. Однако удар пришелся по правой руке Бейшенбиевой.

Не заканчивая на этом, Ильясов продолжил агрессивные действия и прикладом ружья нанёс несколько ударов по голове Гаипбаева, который находился там. В этот момент Нұрбол, Тоқтаубаев Нұрбол, Белгожаев, Ильясов, Сакиев и Шынасыл начали избивать Гаипбаева и Полата, которые лежали на земле, нанося им удары руками и ногами.

Затем Шынасыл, реализуя свой ранее задуманный умысел на убийство двух и более человек, совместно с Сакиевым, с хулиганским умыслом и заранее образовав группу, принял решение убить Гаипбаева – дядю несовершеннолетнего Полата, считая, что тот несёт ответственность за действия племянника, ударившего Аскентая.

В частности, Шынасыл и Сакиев, действуя как группа лиц, воспользовавшись тем, что на улице Шота Руставели другие участники драки коллективно избивали Гаипбаева и несовершеннолетнего Полата, не сообщив Әскентай, Тоқтаубаеву Нұрболу, Белгожаеву и Ильясову о своём преступном умысле на убийство, между 01:02 и 01:04 ночи Шынасыл, вооружённый заранее подготовленным кухонным ножом с коричневой рукояткой, подошёл и один раз ударил Гаипбаева в область крестца. В этот момент Сакиев, используя неустановленный следствием нож, дважды нанёс удары в правую бедренную область Гаипбаева, причинив ему телесные повреждения. В результате Гаипбаев потерял сознание и остался лежать без признаков жизни. Убедившись в этом, Шынасыл и Сакиев решили, что своими действиями они причинили Гаипбаеву смертельные повреждения.

Однако по независящим от них причинам убийство не было доведено до конца.

Кроме того, в момент группового избиения Гаипбаева из внутреннего кармана его кожаной куртки выпал мобильный телефон марки «Samsung A51».

Воспользовавшись тем, что на улице было темно и никто не заметит его действий, а также осозновая причиненные побои Гаипбаеву, Тоқтаубаев Азамат, движимый преступным умыслом на кражу, тайно похитил выпавший сотовый телефон, стоимостью 220.000 тенге, принадлежавший Гаипбаеву.

После этого все участники преступления сели в автомобиль марки «Mercedes-Benz» и скрылись с места происшествия.

Нурумов посадил своего сына несовершеннолетнего Болата и брата Гаипбаева в автомобиль марки «Hyundai Sonata», зарегистрированный на его имя, и доставил их в центральную больницу Талгарского района.

В то же время несовершеннолетний Ы. поехал за участниками преступления, которые сели в автомобиль марки Mercedes-Benz и скрылись с места происшествия, на автомобиле марки Volkswagen Golf и встретился с участниками у магазина "777" в городе Талгар.

Там несовершеннолетний Ы. увидел, как Шынасыл вытирал тканью кухонный нож - орудие преступления, и понял, что этим ножом на месте происшествия подозреваемый нанес удар потерпевшему, причинив телесные повреждения, а также заметил охотничье ружье в автомобиле Mercedes-Benz.

Затем несовершеннолетний Ы. вместе с непосредственно причастными к хулиганству Тоқтаубаевым Нұрболом, Тоқтаубаевым Азаматом, Шынасылом и Аскентаем на автомобиле Volkswagen Golf поехал в село Рыскулов, где вышел и отправился к своему дому.

Утром 4 октября 2024 года несовершеннолетний Ы. из социальных сетей узнал, что в результате драки у магазина "Камажай" погиб несовершеннолетний Болат Шерзат. После этого у несовершеннолетнего Ы. возник преступный умысел не сообщать об особо тяжком преступлении.

В частности, несовершеннолетний Ы., зная имена причастных к убийству, понимая, каким оружием они пользовались, и несмотря на очевидность преступления, но будучи знаком с подозреваемыми, решил умолчать об этом, чтобы избежать собственной причастности, и не довел сведения о подозреваемых, непосредственно причастных к особо тяжким преступлениям в компетентные органы.

Таким образом, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы совершил хулиганство, то есть действия, явно выражающие неуважение к обществу и общественному порядку, связанные с угрозой применения насилия против граждан, группой лиц по предварительному сговору, с использованием ножа, то есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, в отношении заведомо несовершеннолетнего, то есть преступление, предусмотренныее подпунктами 5), 9), 14) пункта 2 статьи 99 УК РК.

Также Шынасыл Абзал Нұрғалиұлы совершил покушение на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам, совершенное группой лиц то есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 24 и пунктами 1), 7), 9) части 2 статьи 99 УК РК.

Сакиев Равиль Магамедович совершил хулиганство, то есть действия, явно выражающие неуважение к обществу и общественному порядку, связанные с применением или угрозой применения насилия против граждан, группой лиц по предварительному сговору, с использованием ножа то есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 293 УК РК.

Также Сакиев Равиль Магамедович совершил покушение на убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, то есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 24, пунктами 7, 9 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Белгожаев Шынғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильясов Нұрқияс Толетбекұлы, Тоқтаубаев Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлы и Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы совершили хулиганство, то есть действия, явно выражающие неуважение к обществу и общественному порядку, связанные с применением или угрозой применения насилия против граждан, группой лиц по предварительному сговору, с использованием ножей и иных специально приспособленных для причинения вреда здоровью предметов, а также отличающиеся особой дерзостью и циничностью, проявляя при этом крайнюю жестокость, то есть преступление, предусмотренное частью 3 статьи 293 УК РК.

Несовершеннолетний Ы. Д. совершил недонесение о преступлении, то есть недонесение о достоверно известном, совершенном особо тяжком преступлении, предусмотренное статьей 434 УК РК.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

10 апреля в Талдыкоргане состоялись предварительные слушания по делу. Прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил хронологию преступления. Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных.