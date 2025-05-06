Озвучено решение суда об отводе прокурора по делу Шерзата Болата

Судья озвучил свое решение по поводу отвода прокурора Даны Сарсембай, о котором заявила сторона защиты по делу об убийстве Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

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Судья Ержан Жанузаков, ранее ушедший в совещательную комнату для принятия решения, озвучил его в зале судебных заседаний. Суд не поддержал отвод прокурора Даны Сарсембай.

"Ходатайство по отводу прокурора Даны Сарсембай не подлежит удовлетворению. Разъясняю. Со стороны защиты были озвучены доводы, что Сарсембай запутывала осужденного Аскентая, что она, будучи сотрудником прокуратуры области Жетісу, не может участвовать в деле, что она говорила с адвокатом потерпевшей стороны Ажигалиевой, что она поддается эмоциям, не может себя сдерживать, что она насмехается, что она не ознакомилась с материалами дела как следует и что подвергала сомнению видеозапись с участием Гайыпбаева.

В УПК указаны основания, когда прокурор не может участвовать в рассмотрении дела. Такие обстоятельства судом не установлены. Между тем она по поручению Генпрокуратуры назначена в качестве гособвинителя по данному делу", - сказал судья Ержан Жанузаков.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Сегодня сторона защиты заявила отвод прокурору Дане Сарсембай. Одного из адвокатов возмутили вопросы, которые задавала гособвинитель подсудимому Дархану Аскентаю.

Ранее Дархан Аскентай, обвиняемый в хулиганстве, заявил, что отказывается от показаний, которые давал на этапе следствия. Он рассказал свою версию роковых событий.