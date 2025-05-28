Дело об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция из зала суда 28 мая

В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Болата. На скамье подсудимых - девять человек, один из них - несовершеннолетний, передает NUR.KZ.

Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу в Талдыкоргане. Дело ведет судья Ержан Жанузаков. На стороне гособвинения - прокуроры Дана Сарсембай и Ержан Куракбаев.

Очередное судебное заседание 28 мая планируется начать в 10:00.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

На последнем заседании 23 мая суд удовлетворил ходатайства государственного обвинителя и представителя потерпевших о вызове и допросе судебно-медицинских экспертов. В результате были допрошены эксперты Мухит Кушеров и Тахир Халимназаров. Последний стал особо известен после суда над Куандыком Бишимбаевым.