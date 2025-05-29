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Дело об убийстве Шерзата Болата: прямая трансляция из зала суда 29 мая

Опубликовано:

Суд в Талдыкоргане
Судебное заседание. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по громкому делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Преступление произошло в Талгаре в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.

Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу в Талдыкоргане.

На скамье подсудимых - девять человек, один из них - несовершеннолетний.

Дело ведет судья Ержан Жанузаков. На стороне гособвинения - прокуроры Дана Сарсембай и Ержан Куракбаев.

Очередное судебное заседание 29 мая планируется начать в 10:00.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

На вчерашнем заседании адвокат Абенов, защитник подсудимого Шынасыла, заявил отвод судье Жанузакову.

В соответствии с нормами УПК отвод был рассмотрен судьей этого же суда. По итогам рассмотрения отвод был отклонен, рассмотрение дела возобновлено.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250054-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-pryamaya-translyaciya-iz-zala-suda-29-maya/