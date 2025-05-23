Землетрясение почувствовали в Талдыкоргане во время суда по делу Шерзата Болата (видео)

В Талдыкоргане во время выступления судмедэксперта по делу об убийстве Шерзата Болата участники почувствовали землетрясение. Этот момент попал на видео, передает NUR.KZ.

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Заседание прервали - суд объявил перерыв.

Как сообщили в МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 23 мая 2025 года в 16 час. 01 мин. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 12 км к северу от Талдыкоргана", - рассказали в ведомстве.

Сведения об ощутимости уточняются.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Напомним, в Талдыкоргане проходит суд по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Сама групповая драка произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Сегодня в суде заслушивают экспертов.