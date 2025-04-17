В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы, передает NUR.KZ.

Как рассказала прокурор на судебном заседании, отец Шерзата Болата на своем личном автомобиле после ранения повез сына и брата в больницу.

Согласно экспертизе, которую провели в рамках расследования уголовного дела, смерть Шерзата Болата наступила от обильной потери крови в результате нанесенной колото-резаной раны в верхней доле легкого. Эти данные подтвердили 4 января в Талгарской больнице.

"В ходе исследования тела были установлены следующие травмы: рана с левой стороны в верхней доле легкого - признана как тяжелая травма, напрямую связанная со смертью. Внешне - на голове, на лице - синяки, а также в области носа, глаз, губ и пальцев", - сообщила гособвинитель на судебном заседании.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

10 апреля в Талдыкоргане состоялись предварительные слушания по делу. Перед судом предстали 9 человек. Обвиняемые отказались от суда присяжных.

Сегодня началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Адвокаты обвиняемых попросили перенести суд в Алматы.