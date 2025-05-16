"Видел, как Шынасыл вытирал нож": школьник попросил прощения у семьи Шерзата Болата

В ходе сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве Шерзата Болата заслушали показания несовершеннолетнего подсудимого. Подростка обвиняют в недонесении о преступлении, передает NUR.KZ.

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Сегодня в суде выступил подсудимый 2007 года рождения, учащийся 11 класса школы. Перед дачей показаний он попросил прощения у потерпевших.

Подросток рассказал, как он оказался в тот день на месте групповой драки. По его словам, 3 октября около 21:00 он увидел пропущенный звонок от соседа - Нурбола Токтаубаева, который также находится на скамье подсудимых.

Несовершеннолетний перезвонил соседу, чтобы узнать цель звонка.

"Он сказал, что выпил. Попросил сесть за руль. Сказал, что больше некого попросить. Сказал: "Отвезем друга, оставишь меня дома, и я тебя на такси отправлю домой". Я согласился, и мы выехали из села Турара Рыскулова в Талгар. Мы отвезли его друга. И по дороге домой Нурбол позвонил Шынгысу Белгожаеву (подсудимый - прим. ред.), чтобы узнать, где он. Он сказал, что он в кафе "Эйфория", - рассказал обвиняемый.

По словам несовершеннолетнего, они приехали в это кафе. Там были Шынгыс Белгожаев, Азамат Токтаубаев, Нуркияс Ильясов, Равиль Сакиев и Абзал Шынасыл и две незнакомые ему девушки. Минут 10-15 спустя Нурбол поговорил с кем-то.

"Он сказал, что кто-то избил его друга Дархана, предложил съездить туда. Приехали к магазину "Камажай". Там были - Дархан Аскентай (подсудимый - прим. ред.), Каржаубай (отец Шерзата Болата - прим. ред.), Шерзат и Нурканат (дядя Шерзата - прим. ред.).

Я сидел в машине, на видео есть, как я подходил к Каржаубаю-ага, я тогда спросил у него, что произошло. Он мне все объяснил, и я ушел в машину. Пришли друзья Шерзата Болата. Нурбол-ага с кем-то тогда разговаривал. Он ответил: "Сейчас, сейчас", - дал показания несовершеннолетний.

Далее, как сообщил обвиняемый, он ушел в машину и сидел там. В какой-то момент на место событий приехали те, кто был в кафе "Эйфория". По словам подростка, Азамат, Шынгыс, Равиль, Нуркияс и две девушки прибыли на автомобиле Mercedes.

"Абзал не знаю на какой машине приехал, но он вслед за ними приехал. Далее они разговаривали, я сидел в машине. Потом услышал звук выстрела, испугался и сдал назад. Сидел там. Максимум минут через 7 автомобиль Mercedes проехал мимо. Я подумал, что Нурбол-ага уехал с ними, так как стихло все. Я поехал за ними, чтобы отдать Нурболу-ага его машину", - объяснил подросток.

Он рассказал, что у магазина "777" автомобили остановились, и он вышел из машины.

"Я сказал: "Нурбол-ага, давайте вернемся домой". Он сказал: "Подожди, сейчас поедем в аул". Я сказал: "Хорошо". В этот момент видел, как Абзал Шынасыл вытирал нож. И видел ружье в машине.

Потом Нурбол, Азамат, Дархан и Абзал сели в Volkswagen Golf и поехали в сторону поселка Турара Рыскулова. Мне сказали поехать в горы. Я сказал, что не поеду, хочу домой. И мне сказали: "Хорошо". И я высадился недалеко от аула, где-то 2,5 км до аула. Я пошел домой. А за руль сел Азамат Токтаубаев", - рассказал подсудимый.

Подросток отметил, что когда они пришел домой, там все спали.

"Я лег спать тоже, на следующий день пошел в школу. В районе 11-12 дня через соцсети узнал о смерти Шерзата Болата, что задержаны семеро мужчин и две девушки. Появилась информация. Там тоже же кто-то видел, как нож вытирали", - сообщил обвиняемый.

"Когда ехали, были разговоры о драке?" - уточнили у несовершеннолетнего.

"Они сказали, что ничего не было: "Все хорошо. Иди домой", - ответил подсудимый.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвинили в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта суд выслушал позицию подсудимых о предъявленном обвинении. Несовершеннолетний тогда не признал вину в недонесении о преступлении.

Сегодня в суде продолжился допрос Азамата Токтаубаева, обвиняемого в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего подростка Нурканата Гайыпбаева. Через две недели после убийства Шерзата Болата Азамата Токтаубаева осудили на 7 лет лишения свободы по ч.2 ст.106 УК РК.