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Кто такой Чика и отдавал ли он команду "Делайте", выясняли в суде по делу Шерзата Болата

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Очная ставка
Очная ставка. Кадр из видео: Верховный суд

Сегодня в суде по делу Шерзата Болата показали видео очной ставки отца погибшего подростка Каржаубая Нурымова и свидетеля Саната Абдыкадыра, передает NUR.KZ.

Сторона защиты на судебном заседании озвучила ряд ходатайств. В том числе о повторном допросе отца погибшего подростка Каржаубая Нурымова.

Адвокат Калиахмета объяснила свое ходатайство.

"Мы все с вами в TikTok и Instagram видим видеоролик, как Саната Абдыкадыра сейчас все называют "Чина" (дядя Шерзата Болата во время следствия называл его "Чикой" - прим. ред.). "Он и есть тот самый Чина, который дал добро на драку".

В своих показаниях г-н Каржаубай сказал, что все были возбуждены, была обида и, возможно, что они сказали что-то обидное, но он сказал, что эти ребята к драке не имеют никакого отношения и что они не имеют ко всему случившемуся отношения. Мы хотим по этому поводу взять у г-на Каржаубая ответы на дополнительные вопросы", - сказала она.

Судья ответил, что потерпевший Нурымов будет вызван в суд после допроса обвиняемых и изучения материалов уголовного дела.

Также в суде продемонстрировали кадры очной ставки между Каржаубаем Нурымовым и Санатом Абдыкадыром.

Следователь спросил у Нурымова, знает ли он сидящего напротив него человека. На что он ответил, что не знает его и никаких взаимоотношений с ним не было.

Следователь также интересуется, видел ли он его в день драки. Нурымов отвечает, что в тот день его видел.

"3 октября в районе 11 вечера он приехал на автомашине, где было трое человек", - пояснил он.

Санат Абдыкадыр тоже говорит, что ранее не знал и не видел Нурымова.

"В день происшествия видел его, да. В магазине "Камажай" по улице Менделеева, в ночь с 3 на 4 октября, в районе 12.35", - пояснил он.

Нурымов на очной ставке говорил, что до драки Нурбол и Дархан начали вызывать своих знакомых. В этот момент подъехали к магазину автомашины Accent и "Кабан" (Mercedes-Benz).

Сам он вышел, рядом с ним был водитель Accent, был еще один парень с бородой, в капюшоне. Те, кто был в Accent, поздоровались с теми, кто вышел из "Кабана", с Нурболом, Дарханом, Нуркиясом.

Потом Санат поздоровался с Нурканатом (братом Нурымова, дядей Шерзата Болата - прим. ред.). Они посмотрели друг на друга и сказали, что видели друг друга где-то.

"Я стоял у магазина. Они говорили с Нурканатом и до меня дошла фраза: "Я ж не дерусь, я старый уже. За меня молодые дерутся. Парни дерутся". Лично он сказал так Нурканату. Я тогда спросил у Нурканата: "Все ли в порядке?". На что Нурканат сказал: "Все в порядке, я ребят знаю".

Когда он вниз спускался, он сказал: "Делайте". Вот этот парень сказал. Я зашел в магазин и позвонил в 12.40 на 02 и 03. Не ответили. Я, когда зашел вглубь магазина, хотел ключи взять, вот эти три парня зашли, за ними еще две девушки и незнакомый мне парень.

Две девушки приехали на "Кабане". Хотели купить пиво. Я им сказал, что ничего продавать не буду, что закрываю магазин, и попросил их выйти, так как я видел, как началась драка", - рассказал отец подростка.

"Кому он сказал "Делайте?" и где вы в этот момент стояли?" - спросил следователь.

На что Каржаубай ответил: "Я стоял у магазина. Он сказал "Делайте, жигиттер". Сказал тем, кто стоял, парням, которые были рядом с ним. Он всех их знает. Если не знает, то зачем он будет с ними здороваться и разговаривать?

Были Нуркияс, Абзал, Азамат, Равиль, Шынгыс, две девушки, водитель "Гольфа", Дархан и Нурбол - всего 13 человек. С нашей стороны Нурканат. Он первым заговорил с Нурканатом.

У магазина стояли еще друзья моего погибшего сына. Он сказал конкретно Нурканату: "Я драться не буду, я же старый. За меня драться будут парни. Вот он сказал эти слова. Я понял, что не будет добра, зашел в магазин, и начал вызывать 02 и 03. В этот момент он стал заходить в магазин, и сказал "Делайте". И началась драка", - уточнил отец подростка.

Абдыкадыр не согласился со словами Нурымова. Он уверяет, что не видел его и не обратил на него внимания.

"Я поговорил с Нурканатом, потом мы зашли в магазин. Дидар взял два пива, поставил на прилавок, но обратил внимание, что нет продавца, в этот момент кто-то зашел, не знаю, кто это. Он спросил, кто продавец. В этот момент зашел этот человек (показывает на Каржаубая - прим. ред). Я хотел купить сигареты, вытащил из кармана наличные и спросил: "Сколько вышло?". И в это время услышал грохот на улице. В этот момент он выгнал нас из магазина. Мы сели в машину и уехали", - заявил Санат Абдыкадыр.

Также он заявил, что не говорил Нурканату: "Я же старый, за меня будут драться парни" и категорически отрицает, что говорил "Делайте".

"Я не знаю ребят, которые приехали на "Мерседесе", не здоровался с ними и не общаюсь с ними", - заявил свидетель.

Но Нурымов менять свои показания не стал и остался при своих словах. Более того, он спросил у свидетеля, почему он, видя, что началась драка, не вызвал скорую помощь и полицию, если он не имеет к этому отношения.

"Вы же видели, что мы просто пришли в магазин за покупками и кто бы нам дал гарантии, что с нами ничего не произойдет, что нас самих не убьют? Драка, когда началась, мы же уехали. Я же не мог предугадать такой исход. А вдруг бы меня потом за ложный вызов оштрафовали?" - ответил Санат Абдыкадыр.

При этом Нурымов еще раз подчеркнул, что все молодые люди здоровались перед магазином, когда приехали на двух машинах.

Напомним, ранее в суде зачитали показания, которые во время следствия давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина пояснял следователю, что к магазину приехал некий Чика и вышел из Accent.

"Я ему сказал, что видел его раньше. Он мне сказал: "Я же старый". Я ему сказал: "Самое большее, наверное, чуть за 30. Он улыбнулся и ушел в сторону магазина, открыл дверь магазина и парням, которые стояли за ним, сказал: "Делайте", а сам зашел в магазин. И тогда все двинулись в мою сторону", - говорил Нурканат Гайыпбаев.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242200-kto-takoy-chika-i-otdaval-li-on-komandu-delayte-vyyasnyali-v-sude-po-delu-sherzata-bolata/