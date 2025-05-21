Дело об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция из зала суда 21 мая

В Талдыкоргане сегодня состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Онлайн-трансляцию из зала суда ведет Верховный суд, передает NUR.KZ.

На скамье подсудимых находятся 9 человек, один из которых - несовершеннолетний.

Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве, Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Аскентая, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Очередное судебное заседание назначено на 10:00 сегодня, 21 мая 2025 года.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На последнем судебном заседании 16 мая суд просмотрел видеозаписи допросов подсудимых и очных ставок между подсудимыми и потерпевшими.

Также были завершены допросы подсудимых Азамата Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Шынгыса Белгожаева, Равиля Сакиева и несовершеннолетнего обвиняемого.

Подсудимый Дидар Калиахмет 16 мая отказался от дачи показаний и попросил допросить его на следующем заседании.