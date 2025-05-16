Дело об убийстве Шерзата Болата: прямая трансляция из зала суда 16 мая

Сегодня в Талдыкоргане состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Верховный суд ведет прямую трансляцию из зала суда, передает NUR.KZ.

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В суде проводится допрос обвиняемых. Их девять человек, один из них - несовершеннолетний.

Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве, Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Аскентая, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Судебное заседание назначено на 10:00.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На вчерашнем заседании судья Ержан Жанузаков сделал заявление и призвал казахстанцев до завершения разбирательства не давать правовую оценку судебному процессу.

Суд изучил шокирующие видеозаписи, распространившиеся в Сети и снятые жильцом соседнего дома, а также камерами наблюдения магазина "Камажай".

В суде провели допрос подсудимых Дархана Аскентая и Нурбола Токтаубаева, после чего выслушали показания младшего брата последнего.

Нурбол Токтаубаев заявил, что в ходе следствия на него оказывалось давление, применялись избиения и пытки.

"Надели на голову пакет и били. Били и моего братишку", - рассказал обвиняемый.