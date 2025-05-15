Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подсудимого по делу Шерзата спросили о банде "Хуторских"

Опубликовано:

Суд по делу об убийстве Шерзата Болата
Судебное заседание. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Подсудимого Нурбола Токтаубаева в ходе сегодняшнего судебного заседания спросили о банде "Хуторских" в Талгаре и о команде "Делайте", передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
"Я не бил ни Нурканата, ни Каржаубая, ни Шерзата": младший из братьев Токтаубаевых выступил в суде

Обвиняемый в хулиганстве Нурбол Токтаубаев ответил на вопросы адвокатов.

"Вы сказали, что Дидар Калиахмет (подсудимый - прим. ред.) и Санат Абдыкадыр (свидетель - прим. ред.) приехали. Они, когда заходили в магазин, говорили кому-нибудь "Делайте"?" - спросили у подсудимого.

"Я не слышал таких слов, я сам заходил в магазин, я не слушал. Я могу объяснить этот разговор так. У меня Шынгыс (подсудимый Белгожаев - прим. ред.) сохранен как Чина, и я говорил: "Алло, Чина". Это когда я хотел вызвать братишку. Нурканат (дядя Шерзата Болата - прим. ред.) это слышал. Он перевернул слова мои и добавил от себя "Чика", - ответил Нурбол Токтаубаев.

Спросили у обвиняемого и о том, существует ли банда "Хуторские".

"Мы родились и выросли в селе Турара Рыскулова. Наш дедушка жил там. Давно там было много русских, поэтому этот аул начали называть "Хутор", позже на фоне развития стройки - "Бригада". Но я там не говорил, что я "Хуторский", "девяносто пятый". Я говорил, что я друг Дархана", - пояснил Нурбол Токтаубаев.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Отец Шерзата Болата упомянул на суде группировку "Хуторских", рассказывая о нападении возле магазина и общении с подсудимым Нурболом Токтаубаевым.

В суде зачитали показания, которые во время следствия давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина пояснял следователю, что к магазину приехал некий Чика и вышел из Accent.

"Я ему сказал, что видел его раньше. Он мне сказал: "Я же старый". Я ему сказал: "Самое большее, наверное, чуть за 30. Он улыбнулся и ушел в сторону магазина, открыл дверь магазина и парням, которые стояли за ним, сказал: "Делайте", а сам зашел в магазин. И тогда все двинулись в мою сторону", - говорил Нурканат Гайыпбаев.

Также подсудимый Дархан Аскентай ответил на вопросы о "Чике" и "Хуторских".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242560-podsudimogo-po-delu-sherzata-sprosili-o-bande-hutorskih/