Подсудимого по делу Шерзата спросили о банде "Хуторских"

Подсудимого Нурбола Токтаубаева в ходе сегодняшнего судебного заседания спросили о банде "Хуторских" в Талгаре и о команде "Делайте", передает NUR.KZ.

Обвиняемый в хулиганстве Нурбол Токтаубаев ответил на вопросы адвокатов.

"Вы сказали, что Дидар Калиахмет (подсудимый - прим. ред.) и Санат Абдыкадыр (свидетель - прим. ред.) приехали. Они, когда заходили в магазин, говорили кому-нибудь "Делайте"?" - спросили у подсудимого.

"Я не слышал таких слов, я сам заходил в магазин, я не слушал. Я могу объяснить этот разговор так. У меня Шынгыс (подсудимый Белгожаев - прим. ред.) сохранен как Чина, и я говорил: "Алло, Чина". Это когда я хотел вызвать братишку. Нурканат (дядя Шерзата Болата - прим. ред.) это слышал. Он перевернул слова мои и добавил от себя "Чика", - ответил Нурбол Токтаубаев.

Спросили у обвиняемого и о том, существует ли банда "Хуторские".

"Мы родились и выросли в селе Турара Рыскулова. Наш дедушка жил там. Давно там было много русских, поэтому этот аул начали называть "Хутор", позже на фоне развития стройки - "Бригада". Но я там не говорил, что я "Хуторский", "девяносто пятый". Я говорил, что я друг Дархана", - пояснил Нурбол Токтаубаев.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Отец Шерзата Болата упомянул на суде группировку "Хуторских", рассказывая о нападении возле магазина и общении с подсудимым Нурболом Токтаубаевым.

В суде зачитали показания, которые во время следствия давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина пояснял следователю, что к магазину приехал некий Чика и вышел из Accent.

"Я ему сказал, что видел его раньше. Он мне сказал: "Я же старый". Я ему сказал: "Самое большее, наверное, чуть за 30. Он улыбнулся и ушел в сторону магазина, открыл дверь магазина и парням, которые стояли за ним, сказал: "Делайте", а сам зашел в магазин. И тогда все двинулись в мою сторону", - говорил Нурканат Гайыпбаев.

Также подсудимый Дархан Аскентай ответил на вопросы о "Чике" и "Хуторских".