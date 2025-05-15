"Признаю, что пинал Нурканата": еще один подсудимый по делу Шерзата выступил в суде

Сегодня в суде по делу об убийстве Шерзата Болата допросили подсудимого Нурбола Токтаубаева, обвиняемого в хулиганстве. Он приехал на место происшествия после звонка Аскентая, передает NUR.KZ.

Как рассказал подсудимый Нурбол Токтаубаев, в ночь с 3 на 4 октября 2024 года он проводил время в кафе "Эйфория" вместе с другими обвиняемыми по делу: Нуркиясом Ильясовым, Абзалом Шынасылом, Равилем Сакиевым, Шынгысом Белгожаевым, несовершеннолетним подсудимым И. Д. и братом Азаматом Токтаубаевым. По его словам, еще с ними были две девушки, с которыми он ранее не был знаком.

"В 23:30 позвонил Дархан Аскентай. Он попросил меня приехать в магазин "Камажай". Я попросил Д. отвезти меня, так как я уже выпил пива. Дархан тогда сказал, что его избили. Он просил меня забрать его. Голос у него был взволнованный, чувствовалось, что ему нужна помощь. Я так подумал и поэтому поехал", - рассказал Нурбол Токтаубаев.

Подсудимый отметил, что все разногласия начались из-за денег.

"Когда мы приехали, он (Дархан - прим. ред.) стоял у магазина, лицо в крови. Я спросил: "Что случилось, за что, что ты сделал?" Он ответил, что его избил сын продавца магазина. Я, чтобы понять ситуацию, зашел в магазин, расспросил у Каржаубая (отца Шерзата Болата - прим. ред.), что случилось, и он сказал, что Дархан не оплатил счет. Был агрессивен.

Он говорил, что он ударил, потом в какой-то момент сказал, что сын ударил. Я сказал: "Если он не оплатил, давайте я оплачу". Спросил, сколько он должен. Каржаубай сказал, что 1000 тенге. Я заплатил с излишком - 1,5 тыс. тенге. Он был против нашего присутствия там. Взял нож, начал на нас кидаться. Я попросил за друга прощения. Сели в машину и уехали - Аскентай, Д. и я", - продолжил Нурбол Токтаубаев.

По словам подсудимого, по дороге Дархан Аскентай объяснил ему, что оплатил все, показал чек и сказал, что часть отплатил наличкой.

"В итоге из-за того, что разногласия возникли из-за денег, я принял решение вернуться. Чтобы, во-первых, вернуть деньги, которые излишне оплатил. А Дархан хотел подтвердить, что он все на месте оплатил. Приехали.

Каржаубай был очень агрессивен, снова начал бросаться на нас с ножом. Он сказал: "Выходи раз на раз со мной или с моим сыном". Опять сказал, что он ударил, потом - что сын ударил. Я не говорил, что я "Хуторский". Я не говорил, что сын ответит здоровьем. Я не говорил такие слова. И ранее за драки не привлекался", - заявил в суде Нурбол Токтаубаев.

Он сказал, что якобы Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата, звонил и вызывал кого-то.

"Каржаубай в этот момент кидался на нас ножом, говорил: "Я вас убью". Я растерялся. Пришли 6-7 парней - здоровые, "рисовали" разборки как в кино, стояли там. Чине позвонил, так как у братишки нет телефона. Я позвонил Чине и вызвал своего братишку. Ребята приехали и началась драка. Нурканат в нас стрелял. Сперва в небо, предупредительный как, потом под ноги нам. Началась драка. Я признаю, что пинал Нурканата", - сказал обвиняемый в хулиганстве.

"Я призывал Каржаубая к спокойствию. Я не привлекался за драки и поэтому старался все решить мирно. Мы хотели просто поговорить. Мы сказали, нам не нужны ваши деньги, до этого Каржаубай сказал, что ничего не будет нам возвращать. Я сказал, ладно, не нужны нам деньги, пусть Шерзат сам лично извинится, и мы поедем. В этот момент Нурканат дал ключи Шерзату, и Шерзат ушел. Я даже не думал, что они собираются принести оружие. Потом подошли парни, я позвал братишку - и началась драка", - добавил подсудимый.

По словам Нурбола Токтаубаева, оружие принес дядя убитого Шерзата Болата Нурканат Гайыпбаев и якобы стрелял из темноты. Также он заявил, что у Каржаубая Нурымова было два разных ножа.

"Я признаю, что я пару раз пнул Нурканата, потом за мной прибежал Дархан (подсудимый Аскентай - прим. ред.), но я сам собирался уже уходить. После выстрелов мы испугались, и я был вынужден принять участие в драке. Я подошел сзади к нему (Нурканату Гайыпбаеву - прим. ред.) и пару раз пнул, он сидел", - сказал обвиняемый.

Он подтвердил, что узнал себя на видео, которое сегодня посмотрели в ходе судебного заседания. Также Нурбол Токтаубаев утверждал, что не подходил к раненому Шерзату Болату и не держал его мать за руки.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Ранее Нурбол Токтаубаев частично признал вину. Он утверждал, что не держал в руках оружие и даже не касался Шерзата Болата.

Сегодня на судебном заседании рассмотрели кадры, распространившиеся в интернете. Шокирующее видео снял один из жителей дома, расположенного возле места происшествия. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.