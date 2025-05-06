"Хочу рассказать, как все было": подсудимый по делу Шерзата отказался от прежних показаний

На сегодняшнем судебном заседании по делу Шерзата Болата подсудимый Дархан Аскентай, обвиняемый в хулиганстве, заявил, что отказывается от показаний, которые давал на этапе следствия, передает NUR.KZ.

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Сегодня в суде по делу об убийстве Шерзата Болата начали допрашивать обвиняемых. Подсудимый Дархан Аскентай заявил, что на этапе следствия на него оказывали давление.

"Я еще на фоне полученной травмы не мог полноценно отвечать на вопросы. Я не мог собраться с мыслями и сегодня на суде хочу рассказать, как все было", - сообщил обвиняемый.

Мужчина заявил, что ранее не был судим. Он рассказал, как все начиналось в ту роковую ночь.

"Я 3 октября около 11 вечера пошел в магазин "Камажай". Хотел купить пиво. Я взял три бутылки пива. Вышло 1300. Я продавцу сказал: "Давайте я вам 1000 тенге через приложение скину, а 500 тенге наличными дам?".

Я дал наличными и через приложение - 1000. Я позвонил Олжасу заранее и сказал, что если мне будут нужны деньги, ты переведи - я номер дам, так как у меня нет. Так как у меня нет счета, я ему свои деньги отдавал, и он мне по мере необходимости возвращал. А он дал мне номер своего балдыза (братишки супруги). Он и перекинул. Я не знаю ни Шерзата, ни Каржаубая", - рассказал Дархан Аскентай.

Подсудимый утверждает, что когда он заходил в магазин "Камажай", то был трезв.

"В тот день, когда телефон оставил на подзарядку, вышел на улицу и только собирался выпить пива, и в этот момент мне позвонили. Я услышал звонок. Хотел зайти в магазин, и в этот момент Каржаубай через Шерзата передал мне телефон. Я вышел на улицу.

Звонил вот этот Бигинур (балдыз). Он сказал, что перечислил деньги. Я сказал: "Хорошо". И дальше стоял, копался в телефоне, пришло тогда же СМС, и я хотел посмотреть, от кого, в этот момент Шерзат мне говорит со злостью: "Ты что сказал моему отцу? Ты чего хочешь?". Я не понял и сказал:" Я не понял. Пошли к отцу, пусть он скажет, что я ему ничего не говорил".

А в руках у него был кастет. Я даже не успел отреагировать, как он ударил. Я потерялся, не понял даже, за что он ударил меня. Каржаубай вышел, вынес воду и начал помогать мне. И он же тогда параллельно кричал на сына: "Ты зачем его ударил? Ты с головой не дружишь?" Я взял телефон, пиво и пошел. Я плохо себя чувствовал. Так как мой друг Нурбол (подсудимый Токтаубаев - прим. ред.) был за рулем, позвонил ему", - сообщил Дархан Аскентай.

По его словам, он попросил своего друга Нурбола забрать его.

"В 2018 году я лишился своей матери, она умерла у меня на руках. Я не материл ни его отца, ни его мать (Шерзата Болата - прим. ред.), я не говорил ничего плохого в адрес его родителей", - заявил подсудимый.

Дархан Аскентай отметил, что после удара у него был перелом.

"Про деньги и про оплату лечения, чтобы я никого не вызывал, не было никаких разговоров между мной и Каржаубаем. Я позвонил другу, только чтобы он меня забрал. Не было никаких разговоров, что я не оплатил пиво. Я показал Нурболу, что я все оплатил и что даже сдачу мне дали, поэтому вернулись во второй раз", - сказал подсудимый.

"Мы, как приехали, к Каржаубаю обращались исключительно "ага", никто его не материл. А он, наоборот, уже был на взводе. Я ему сказал, что оплатили все. Он выбежал с криком. Он начал меня материть: "Я тебя зарежу, ты что хочешь сделать моему сыну? Зачем ты позвал друга?". Шерзат его успокаивал. А Нурбол сказал: "Мы оплатили не один раз, а два раза. Все нормально, говорим же, зачем вы нас материте? И сын ваш просто так ударил его". Мы не поняли, зачем он выбежал с ножом. Ведь мы никому не звонили, никого не звали.

Я хотел показать Каржаубаю еще раз чек, но он вырвал мой телефон и зашел в магазин. Я пошел за ним. Он мне отдал телефон, и я вышел на улицу и увидел, как на машине подъехали парни.

Стоял Нурканат (дядя Шерзата Болата - прим. ред.), Шерзат и пару друзей Шерзата. Нурбол с кем-то говорил по телефону. Когда Нурбол подошел ко мне, в этот момент ребята подъехали. Они то ли проезжали мимо, то ли рядом были, не знаю, как они там оказались.

У Нурбола спросили они, что произошло. Он сказал: "Ударили друга, я приехал, чтобы его забрать, сейчас уже поедем". И в этот момент вышел Каржаубай с ножом в руках. Его кто-то пнул, так как он с ножом вышел. В этот момент Шерзат ударил кого-то из парней", - продолжил рассказ Дархан Аскентай.

Далее, по словам подсудимого, началась драка.

"Я услышал: "Стойте, я буду стрелять". И услышал выстрелы в сторону ребят. Я не понял, что произошло. Увидел Нурбола - он сделал движение, будто сбрасывает куртку. Я пошел к нему и увидел, как парень лежит в серой и белой спортивке. Парень кричал "Скорую! Скорую!". Нурканат упал, там дрались. Я успокаивал Нурбола, я не знаю парней, я их успокаивал, меня кто-то ударил. Я осел и услышал голос Нурбола. Он сказал: "Дархан, садись, поехали", - рассказал подсудимый.

Он добавил, что сел в Mercedes и уехал с места происшествия. При этом заявил, что не звонил другим подсудимым Равилю, Нуркиасу, Абзалу.

"Я их не знаю, у меня нет их номеров. Я увидел их в тот день, мы не то, что познакомиться, даже поздороваться толком не успели.

Я не дрался, я был не в состоянии драться. Каржаубая я не бил бутылкой из-под пива. Не согласен с его показаниями. Я не знаю Нурканата, я не учился с ним, он мне не одноклассник - Нурканат 94, а я 93 года рождения.

У Нурканата было ружье, он два раза выстрелил из ружья. Я сам видел это. Первый раз стрелял в небо, как предупредительный. А второй раз уже побежал за парнями и кричал: "Стойте, прекратите, я буду стрелять". Он выстрелил. Я видел в этот момент, как упал кто-то из парней. Я еще подумал, попал в кого-то, и испугался", - рассказал Дархан Аскентай.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимый оказались 9 человек, среди них один несовершеннолетний. Тогда стало известно, что Дархан Аскентай ранее привлекался в 2017 году, но дело прекратили на стадии следствия.

В апреле 2025 года в ходе судебного заседания прокурор зачитал обвинительный акт по делу об убийстве Шерзата Болата и озвучил хронологию преступления, произошедшего осенью прошлого года в Талгаре.

Как сообщил гособвинитель, Аскентай не принял извинения Нурымова и позвал своих друзей, что привело к групповой драке возле магазина "Камажай".