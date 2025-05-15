"Надели на голову пакет и били": подсудимый по делу Шерзата Болата заявил о пытках

Нурбол Токтаубаев, которых находится на скамье подсудимых по делу Шерзата Болата, заявил, что в ходе следствия на него оказывалось давление, применялись избиения и пытки, передает NUR.KZ.

Подсудимый Нурбол Токтаубаев заявил, что не подтверждает свои показания, данные в ходе следствия, что ему не был предоставлен в тот момент адвокат, и он не знал, что мог отказаться от дачи показаний.

Обвиняемый сказал, что на него оказывалось давление на этапе следствия.

"Мне никто не предоставлял адвоката. Я ощущал давление - в полиции Талгара, когда давал показания, оказывали давление - били сотрудники полиции, оперативные сотрудники. Я подал об этом несколько заявлений. Меня под утро забрали из дома и, как зашел в РОВД и до допроса, меня били", - поделился Нурбол Токтаубаев.

Он рассказал, что зашел в РОВД около 4:30-5 утра, а с 8 утра начался допрос.

"Сказали, что снимут фильм, поехали к кому-то домой. Там били, в РОВД полицейские били, говорили, какие показания давать. Пришел Каржаубай (отец Шерзата Болата - прим. ред.), он материл нас, бил нас. Каржаубай сам в здании РОВД нас бил, правду говорю, свидетели есть", - добавил Нурбол Токтаубаев.

Также адвокат огласила заявление подсудимого. Там говорится, что он может опознать тех, кто его бил, что он получил телесные повреждения.

"Надели на голову пакет и били. Били и моего братишку. Они и сами, думаю, расскажут. В тот момент в здании РОВД шел ремонт, камер нет. В любой кабинет нас водили и оказывали на нас давление. Они говорили нам, так и так сказать, указывали, что говорить, не дали прочитать показания", - заявил обвиняемый.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат и Нурбол Токтаубаевы, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Ранее Нурбол Токтаубаев частично признал вину. Он утверждал, что не держал в руках оружие и даже не касался Шерзата Болата.

Сегодня подсудимый рассказал в суде, что пинал дядю Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева в ходе драки возле магазина "Камажай". Также он ответил на вопросы об оружии и ножах на месте преступления.