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Дело Шерзата Болата: страшные кадры драки показали в суде

Опубликовано:

Убийство Шерзата Болата
Драка в Талгаре. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата рассмотрели кадры, распространившиеся в интернете. Шокирующее видео снял один из жителей дома, расположенного возле магазина, передает NUR.KZ.

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Сегодня в ходе заседания сперва суд изучил видео с камер наблюдения, расположенных внутри магазина "Камажай", который арендовала семья погибшего Шерзата Болата.

На кадрах можно увидеть, как подсудимый Дархан Аскентай, обвиняемый в хулиганстве, в 23:42 зашел в магазин и, купив у отца Шерзата Болата Каржаубая Нурымова две бутылки пива, ушел.

В 00:07 Аскентай вернулся в магазин и попросил поставить на зарядку его телефон, после чего вышел на улицу. Потом на улице между ним и Шерзатом произошел конфликт, и к 00:33 в магазин приехал дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

В 00:46 Нурымов и Аскентай разговаривали в магазине. В 00:57 в "Камажай" зашли подсудимый Калиахмет, свидетель Санат Абдыкадыр и еще один мужчина, а позже - свидетельницы по делу Эльмира Нурбекова и Дана Жаксыкелди.

При этом, как подчеркнул прокурор, у двух женщин сумки были с собой, хотя ранее они заявили, что оставили вещи в авто. По словам гособвинителя, в 00:58 на улице началась драка и потому все вышли из магазина.

Также суд изучил видео, которое снял очевидец с балкона расположенной поблизости от магазина многоэтажки. Это то самое видео драки, которое распространилось в Сети. На нем можно увидеть, как происходит избиение Шерзата Болата и его дяди Нурканата Гайыпбаева. Слышны громкие женские крики и просьбы вызвать скорую помощь.

Прокурор отметил, что подсудимые Шынасыл и Сакиев подошли к Шерзату и Нурканату, а первым подростка ударил Белгожаев. На кадрах рядом с Шерзатом сидит его мама. По словам гособвинителя, подсудимые Шынасыл, Ильясов, Белгожаев и пришедший Сакиев схватили Гайыпбаева и оттащили его в сторону, где он позже получил ранения. Также на кадрах можно увидеть, что один из напавших использует для ударов приклад ружья.

Подсудимый Дархат Аскентай заявил, что пытался разнять Нурбола Токтаубаева и дядю Шерзата Болата и тогда получил еще один удар по лицу, а также увидел, что стрелял из ружья Нурканат Гайыпбаев и растерялся, услышав второй выстрел. При этом обвиняемый не знал, откуда взялось ружье.

На суде также будет зачитана экспертиза, где записаны все действия подсудимых.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Ранее в суде показали видео, снятое в ночь на 4 октября на улице возле магазина "Камажай", который арендовал отец погибшего Шерзата Болата Каржаубай Нурымов.

Сегодня утром судья Ержан Жанузаков сделал заявление и призвал казахстанцев до завершения разбирательства не давать правовую оценку судебному процессу.

"До вынесения приговора суд не должен подвергаться давлению, огульной или необоснованной критике со стороны отдельных лиц", - подчеркнул судья.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245257-delo-sherzata-bolata-strashnye-kadry-draki-pokazali-v-sude/