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"Я не бил ни Нурканата, ни Каржаубая, ни Шерзата": младший из братьев Токтаубаевых выступил в суде

Опубликовано:

Судья по делу Шерзата Болата
Судебное заседание в Талдыкоргане. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

На вопросы в суде ответил Азамат Токтаубаев, младший брат Нурбола. Его обвиняют в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, передает NUR.KZ.

Азамат Токтаубаев рассказал, что вечером 3 октября прошлого года был дома. Около 8 часов к нему подъехал другой подсудимый Шынгыс Белгожаев.

"Я хотел попросить его свозить меня в аптеку, так как я себя неважно в тот день чувствовал. Кто-то, Нуркияс (подсудимый Ильясов - прим. ред.) или Равиль (подсудимый Сакиев - прим. ред.), не помню точно, написали на WhatsApp, что они сидят в кафе "Эйфория". Мы поехали, чтобы поздороваться с ними. Нурбол (его брат - прим. ред.) был тоже там", - рассказал о событиях того вечера Азамат Токтаубаев.

Он отметил, что минут через 20 Нурбол куда-то ушел. Было около 11 вечера. Кафе закрывалось, поэтому они вышли на улицу и собирались домой.

"В этот момент Шынгыс мне так сказал, что я понял, что избили Нурбола, моего родного брата, а не Дархана. Я уточнил и выяснилось, что Дархана избили. Это же Талгар, и думали, что пьяным куда-то влез. Хотели выяснить детали. Мы не готовились кого-то там избивать, у нас не было ножей", - продолжил Азамат Токтаубаев.

Он отметил, что они поехали на автомашине, за рулем которой был Шынгыс. Также в авто находились Нуркияс, Равиль, две девушки и он сам.

"Я думал, что Абзал (подсудимый Шынасыл - прим. ред.) ушел домой, так как его не видел. Приехали к магазину. Я ранее в этом магазине никогда не был. Там уже стояли. Вот если прибавить Дархана (подсудимого Аскентая - прим. ред.) и брата, стояли 7-8 человек.

Я первым подошел к толпе, поздоровался с Гайыпбаевым. И на видео это видно, у меня не было цели драться там или какие-то разборки устраивать, я, улыбаясь, здороваюсь и приобнял даже. Я увидел Дархана, лицо в крови, я сказал: "Езжайте в больницу". Увидел в магазине Дидара Калиахмета, зашел в магазин, чтобы поздороваться с ним. Пока мы говорили в магазине, на улице началась драка", - сказал подсудимый.

На судебном заседании он заявил, что видел в руках у отца Шерзата Болата Каржаубая Нурымова нож.

"Я не бил ни Нурканата, ни Каржаубая, ни Шерзата", - подчеркнул Азамат Токтаубаев.

Он, как и его брат, тоже заявил, что его арестовали в районе 3.00 в ночь с 3 на 4 октября. Они были в полиции до 6 утра.

"Приехал Каржаубай, первым он избил, опера и следователи оказывали давление, так как я был под домашним арестом, хотели обвинить меня в убийстве. Опера и следователи пакет на голову надели и били, не жалея. Я не буду скрывать. Я их в лицо знаю, поименно могу назвать", - рассказал Азамат Токтаубаев.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Ранее Азамат Токтаубаев частично признал вину.

"Частично. Не признаю ч.3 ст.293 УК (Хулиганство), то есть что у меня в руках был нож. Я там был, где была драка, это я признаю, но ножа у меня не было. Еще мне вменяют ч.1 ст.188 УК (Кража), но я не признаю вину. Я телефон не брал с целью кражи", - отметил он.

Сегодня брат Азамата подсудимый Нурбол Токтаубаев заявил в суде, что в ходе следствия на него оказывалось давление, применялись избиения и пытки.

"Надели на голову пакет и били. Били и моего братишку", - рассказал обвиняемый.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245413-ya-ne-bil-ni-nurkanata-ni-karzhaubaya-ni-sherzata-mladshiy-iz-bratev-toktaubaevyh-vystupil-v-sude/