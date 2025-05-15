"Давление и вмешательство недопустимы": судья по делу Шерзата обратился к казахстанцам

Сегодня в начале судебного заседания по делу об убийстве подростка Шерзата Болата судья Ержан Жанузаков сделал заявление, обратившись к участникам судебного процесса и казахстанцам, передает NUR.KZ.

"В социальных сетях блогеры и другие граждане, не имеющие никакого отношения к судебному процессу, выражают личное мнение и дают субъективную оценку следственным действиям и ходу судебного разбирательства", - отметил судья.

Он напомнил, что согласно пункту 1 статьи 75 Конституции Республики Казахстан правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. При этом какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.

"До завершения разбирательства, вынесения и вступления в законную силу приговора неправомерно комментировать, а тем более - давать правовую оценку судебному процессу.

Суд обязан всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела, проверяя доказательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Судья, рассматривающий дело, должен быть независимым и объективным, не иметь личной заинтересованности в исходе процесса и не подвергаться влиянию со стороны третьих лиц", - напомнил Ержан Жанузаков.

Он подчеркнул, что суд выступает в качестве беспристрастного арбитра и принимает решение исключительно на основании закона.

"В настоящее время процесс находится на стадии судебного следствия. Окончательный приговор еще не вынесен. Суд будет принимать решение на основе объективных и бесспорных доказательств. До вынесения приговора суд не должен подвергаться давлению, огульной или необоснованной критике со стороны отдельных лиц.

Распространение субъективных мнений по делу недопустимо и, в отдельных случаях, может быть расценено как попытка оказать давление на суд.

Уважение к судебной системе и доверие к суду - основа правового государства и справедливого правосудия. В связи с этим призываем блогеров и других сетевых комментаторов воздержаться от подобных провокационных действий.

Судебное разбирательство проходит в открытом режиме. Суд обеспечит вынесение объективного и обоснованного приговора", - сказал судья.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

На последнем судебном заседании 6 мая адвокаты подсудимых заявили отвод прокурору Дане Сарсембай. Постановлением суда данное ходатайство было оставлено без удовлетворения.