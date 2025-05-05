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Дядя Шерзата Болата опознал того, кто зарезал его племянника

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Дядя Шерзата Болата на больничной койке
Нурканат Гайыпбаев в больнице. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня на заседании суда продемонстрировали еще одну видеозапись допроса дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева. Напомним, он покончил с собой в конце прошлого года, передает NUR.KZ.

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В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана (список доступен здесь).

Видеозапись сделана в больнице, где на кровати лежит раненый Нурканат Гайыпбаев. На кадрах видно, как следователь спрашивает у него, кто наносил ему удары ножом. На что дядя Шерзата отвечает, что имен не знает, но если увидит, скажет.

После чего следователь показывает Нурканату Гайыпбаеву несколько фотографий на мобильном телефоне, в том числе фото подсудимых.

По фото Нурканат Гайыпбаев опознает того, кто зарезал его племянника, а позже показывает, кто наносил удары ножом уже ему.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

29 апреля на судебном заседании прокурор зачитала показания дяди Шерзата Болата. Также было показано видео следственного эксперимента и кадры разговора Нурканата Гайыпбаева со следователем, снятые в больнице.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242128-dyadya-sherzata-bolata-opoznal-togo-kto-zarezal-ego-plemyannika/