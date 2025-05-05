"Патрон забрала женщина": еще один свидетель по делу Шерзата Болата рассказал о гильзах

Сегодня свидетель на судебном процессе по делу Шерзата Болата рассказал о том, что видел на месте преступления две гильзы, одну из которых, по его словам, забрала женщина. Опознать ее он не смог, передает NUR.KZ.

Сегодня в суде заслушали показания 21-летнего Дарына Жанболатулы. Он является братом Данияра Жанболатулы, который ранее выступил как свидетель.

Дарын отметил, что из всех подсудимых знает только Нуркияса Ильясова. Свидетеля спросили, что он увидел, когда прибыл на место происшествия.

"Двое пацанов, которые лежали. Спереди Sonata стояла. И много людей", - рассказал он.

Парень отметил, что не может сказать о состоянии раненых и не знает, могли ли они сами двигаться.

"Потом, наверное, кто-то из его (Шерзата Болата - прим. ред.) родителей, я как понимаю, взяли и - в машину. Двое мужчин взяли, подняли - и в машину", - сообщил Дарын Жанболатулы. Он отметил, что это произошло довольно быстро.

Прокурор Дана Сарсембай задала Дарыну Жанболатулы вопрос, что необычного он заметил на месте происшествия.

"Два патрона, ключ. Лужи крови, да", - ответил свидетель.

"Во время следствия вы сказали, что подошла мама Шерзата и сказала, что он умер. Вы подтверждаете эти свои показания?", - уточнила прокурор.

"Она не подходила. Она просто кричала", - сказал Дарын Жанболатулы. При этом он уточнил, что уже плохо помнит, что говорила женщина.

"Я приехал, вышел из машины. На земле лежали два человека. Они подняли и в машину закинули одного на заднее место. Второй - я не знаю. Там все быстро произошло, поэтому я не знаю. Я видел, как положили того, кто дальше лежал", - рассказал свидетель.

Адвокат одного из подсудимых спросила по поводу патронов.

"Да, видел, один патрон забрала женщина", - ответил Дарын Жанболатулы. При этом, по его словам, головной убор красного цвета он не заметил.

"В ходе следствия вы говорили, что видели, как на место происшествия подошли мама и сестра Шерзата Болата", - сказала адвокат.

"Я даже не знаю, как они выглядят", - возразил свидетель. Он отметил, что вроде бы не давал таких показаний.

"В ходе досудебного расследования вы сказали про гильзу. На каком расстоянии вы видели гильзу?" - уточнила другой адвокат.

"На расстоянии двух-трех метров лежала гильза одна и через два-три метра вторая лежала. Точно не помню, какую гильзу забрали", - рассказал свидетель. Он отметил, что гильзы были одного цвета, зеленого.

"Вы не узнали в ходе досудебного расследования женщину, которая забрала гильзу?" - спросили у свидетеля.

"Нет", - подтвердил Дарын Жанболатулы.

"Вторая гильза, которая с ключом лежала, куда она делась?" - уточнила адвокат.

"Я не знаю", - ответил свидетель.

Он подтвердил, что был на месте происшествия до того момента, как подъехали сотрудники полиции, но не видел, как они изымали гильзу. Также Дарын Жанболатулы сообщил, что не может отличить отстрелянный ли патрон или нет.

Напомним, на скамье подсудимых по делу об убийстве 16-летнего подростка в Талгаре оказались 9 человек. На последних заседаниях 28 и 29 апреля продолжался допрос свидетелей.

Так, 28 апреля в суде выступил свидетель со стороны обвиняемых Юлдаш Рузбакиев. Он рассказал, что видел патрон на месте преступления. По его словам, его вместе с розовой кепкой забрала женщина, которая уехала на серой Sonata.

29 апреля свидетель Адиль Тлебекулы заявил, что дядя Шерзата Болата Нурканат Гайыпбаев выстрелил из ружья один раз в небо.

В тот же день на судебном заседании зачитали показания Нурканата Гайыпбаева по поводу оружия.

"Если бы у меня тогда было ружье, почему я тогда не стрелял с самого начала? У меня не было ружья", - заявил дядя Шерзата Болата во время следствия.

В начале апреля свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, сообщила, что ружье принес на место преступления дядя погибшего подростка.