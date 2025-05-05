Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Стреляй! Убей их": что слышали люди, живущие рядом с местом убийства Шерзата Болата

Опубликовано:

Судебное заседание по делу о смерти Шерзата Болата
Судебное заседание. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня в ходе судебного заседания прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые дали жители 5-этажного дома, расположенного вблизи магазина семьи Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Кто такой Чика и отдавал ли он команду "Делайте", выясняли в суде по делу Шерзата Болата

Прокурор Дана Сарсембай прочла несколько показаний свидетелей, которые проживают рядом с местом происшествия, но не смогли присутствовать в суде.

Галина Журавлева в показаниях отметила, что около часа ночи смотрела телевизор и в это время со стороны улицы Шота Руставели услышала шум, подошла к окну и увидела, как бьют кого-то. По словам свидетельницы, чуть выше от того, кого били, сидел еще один молодой человек, а рядом с ним была женщина.

"После этого парни убежали по улице Менделеева, вниз. На камеру не снимала. Я слышала звуки выстрелов, два раза подряд стреляли. Кто стрелял, не видела", - зачитала прокурор показания свидетеля Галины Журавлевой.

Также Дана Сарсембай прочла показания жительницы того же дома Евгении Амиркуловой. Женщина сообщила, что проживает с супругом, в ту ночь они смотрели фильм и после 12 ночи услышали звуки выстрела.

"Мы выглянули в окно и увидели, как бегает группа людей, услышали крики женщин. Они кричали: "Беги быстрее, убьют же!" Это было после выстрелов. А до выстрелов слышала, как мужчина кричал: "Стреляй! Убей их!", - озвучили в суде показания свидетеля Евгении Амиркуловой.

Сергей Титков, свидетель массовой драки, в результате которой был убит Шерзат Полат, также дал письменные показания. В ходе заседания их зачитала прокурор. Мужчина рассказал, что в ночь с 3 на 4 октября был дома и смотрел сериал.

"Я услышал шум на улице, выглянул на улицу и увидел, как дерется на улице группа молодых людей. В этот момент один упал, а другой подбежал к нему, потом еще один. У него в руках что-то было, похожее на дубину, я не разглядел. Он начал избивать того парня, который упал. Он когда повернул в сторону нашего дома, увидел, что у него в руках было ружье. Когда все стихло, видел, как ходят люди, кто именно, не могу сказать, так как не видно было лиц", - сообщил свидетель Сергей Титков.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года возле магазина "Камажай" в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.

Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей. Так, в суде выступили два брата, которые проживают в доме, расположенном вблизи места преступления. Первым на вопросы ответил 19-летний Данияр Жанболатулы. Следом опросили его старшего брата Дарына Жанболатулы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242119-strelyay-ubey-ih-chto-slyshali-lyudi-zhivushchie-ryadom-s-mestom-ubiystva-sherzata-bolata/