"Стреляй! Убей их": что слышали люди, живущие рядом с местом убийства Шерзата Болата

Сегодня в ходе судебного заседания прокурор Дана Сарсембай зачитала показания, которые дали жители 5-этажного дома, расположенного вблизи магазина семьи Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

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Прокурор Дана Сарсембай прочла несколько показаний свидетелей, которые проживают рядом с местом происшествия, но не смогли присутствовать в суде.

Галина Журавлева в показаниях отметила, что около часа ночи смотрела телевизор и в это время со стороны улицы Шота Руставели услышала шум, подошла к окну и увидела, как бьют кого-то. По словам свидетельницы, чуть выше от того, кого били, сидел еще один молодой человек, а рядом с ним была женщина.

"После этого парни убежали по улице Менделеева, вниз. На камеру не снимала. Я слышала звуки выстрелов, два раза подряд стреляли. Кто стрелял, не видела", - зачитала прокурор показания свидетеля Галины Журавлевой.

Также Дана Сарсембай прочла показания жительницы того же дома Евгении Амиркуловой. Женщина сообщила, что проживает с супругом, в ту ночь они смотрели фильм и после 12 ночи услышали звуки выстрела.

"Мы выглянули в окно и увидели, как бегает группа людей, услышали крики женщин. Они кричали: "Беги быстрее, убьют же!" Это было после выстрелов. А до выстрелов слышала, как мужчина кричал: "Стреляй! Убей их!", - озвучили в суде показания свидетеля Евгении Амиркуловой.

Сергей Титков, свидетель массовой драки, в результате которой был убит Шерзат Полат, также дал письменные показания. В ходе заседания их зачитала прокурор. Мужчина рассказал, что в ночь с 3 на 4 октября был дома и смотрел сериал.

"Я услышал шум на улице, выглянул на улицу и увидел, как дерется на улице группа молодых людей. В этот момент один упал, а другой подбежал к нему, потом еще один. У него в руках что-то было, похожее на дубину, я не разглядел. Он начал избивать того парня, который упал. Он когда повернул в сторону нашего дома, увидел, что у него в руках было ружье. Когда все стихло, видел, как ходят люди, кто именно, не могу сказать, так как не видно было лиц", - сообщил свидетель Сергей Титков.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года возле магазина "Камажай" в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев. На скамье подсудимых оказались 9 человек.

Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей. Так, в суде выступили два брата, которые проживают в доме, расположенном вблизи места преступления. Первым на вопросы ответил 19-летний Данияр Жанболатулы. Следом опросили его старшего брата Дарына Жанболатулы.