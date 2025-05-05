"Думали, просто обычная драка": живущий возле магазина семьи Шерзата Болата выступил в суде

Сегодня на судебном заседании по делу Шерзата Болата заслушали показания свидетеля, который живет поблизости от магазина "Камажай", арендованного семьей погибшего подростка, передает NUR.KZ.

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Сегодня заслушали показания 19-летнего Данияра Жанболатулы, который проживает в пятиэтажном доме, расположенном вблизи магазина "Камажай" в Талгаре. Он говорит, что не знаком ни с подсудимыми, ни с потерпевшими. На месте оказался с друзьями, потому что ему позвонила мама.

"После тренировки я приехал в центр, возле акимата стоял, с пацанами встретился. Мы стояли, общались возле акимата. Потом позвонила мне мама, сказала: "Где ты?", беспокоится. Я услышал там какие-то вопли, что что-то не так. Я сразу трубку выключил", - начал свой рассказ свидетель.

Он говорит, что после звонка матери сразу поехал домой.

"Я, получается, приехал с Арланом Кусаиновым (он также сегодня выступил в суде как свидетель - прим. ред.), третьим. Нас было три машины - Prado, Passat, Camry. Я на Camry приехал.

Мы, когда приехали, видели только пацанов, у которых были травмы. Это были друзья Шерзата, если не ошибаюсь. У одного текла кровь из головы. Другие тоже такие взволнованные были, испугавшиеся. Потом мы дальше так стояли. Но мы не поняли вообще, в чем дело, мы думали, просто обычная драка", - сообщил Данияр Жанболатулы.

Также свидетель ответил на уточняющие вопросы прокурора о том, что он видел на месте происшествия.

"Мои друзья говорят, что видели. Конкретно я ничего не видел. Мы последними, третьими приехали", - пояснил парень.

Он рассказал, что видел видео с места преступления, распространившееся в интернете, и отметил, что не знает, куда уехали Арлан Казакенов и Юлдаш Рузбакиев (свидетели по делу - прим. ред.).

Данияр Жамбулатов заявил, что не был знаком с подсудимым Нурсиясом Ильясовым.

"Я потом только от друзей узнал о Нуркиясе. Я показания не сразу давал", - уточнил свидетель.

Он отметил, что точно не помнит, кто сказал ему о Нуркиясе, возможно, это был Арлан или Юлдаш. Свидетеля спросили и о знакомстве с погибшим Шерзатом Болатом.

"Я видел, потому что их магазин был сзади моего дома, но конкретно лично я его не знал", - ответил Данияр.

Одна из адвокатов подсудимых уточнила у свидетеля, хорошо ли он владеет казахским языком, так как согласно документам его допрос проводился на казахском языке.

"Я говорил на русском, он (следователь - прим. ред.) писал на казахском", - пояснил свидетель, подтвердив свою подпись в протоколе.

Его спросили и о том, как он узнал маму Шерзата Болата на месте происшествия.

"Потому что она так плакала и кричала. Потом она подошла и сказала: "Это мой сын", - ответил свидетель. Также он вспомнил, что у собравшихся людей спрашивали зарядку от ноутбука.

"В их магазине вроде не работала камера. Им нужна была зарядка, чтобы посмотреть видеозаписи", - сказал Данияр Жанболатулы.

Он показал на карте, где видел одну пулю, ключ и следы крови, но не помнит, была ли там кепка. Его также спросили, как он понял, что друзья Шерзата Болата были испуганы.

"По мимике лица же можно узнать, что испугались. У одного еще из головы кровь. Я не подумал, что они просто гуляют", - ответил свидетель.

"Когда мы только туда пришли, один наш сосед сказал вообще ничего не трогать. Но мы не до такой степени любопытные, чтобы трогать. Мы бы сами не стали. Мы туда только пришли, там уже собралось скопление людей еще до того, как мы пришли. Он (сосед - прим. ред.) сказал, ни пулю, ничего вообще не трогать", - добавил парень.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. На последнем заседании 29 апреля продолжился допрос свидетелей.

Также прокурор зачитала показания умершего дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, которые он дал в ходе расследования. Показали и видео следственного эксперимента с участием дяди убитого Шерзата Болата.

На заседании 28 апреля заслушали показания девушек-свидетелей, которые приехали на место преступления вместе с подсудимыми, Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкелди.