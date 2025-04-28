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Свидетель по делу об убийстве Шерзата Болата рассказала, откуда появилось ружье

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Свидетель по делу
Эльмира Нурбекова. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня на суде допросили свидетеля по делу об убийстве Шерзата Болата Эльмиру Нурбекову, которая прибыла на место преступления вместе с подсудимыми. Женщина рассказала об увиденном, передает NUR.KZ.

В ходе судебного заседания свидетелю Эльмире Нурбековой задали ряд вопросов. Часть из них касалась ситуации вокруг оружия на месте преступления.

"В магазине я никого не держала. Мне с угрозой когда сказали выйти, я вышла. Возле магазина стояла машина, я туда пошла. Я его не удерживала. Ружье принес человек с бородой в кепке", - рассказала женщина.

Также она ответила на вопрос, кто это был.

"Как я поняла, это был дядя умершего мальчика", - сказала Эльмира Нурбекова.

"Вы хотите сказать, что Гайыпбаев принес ружье?" - уточнил защитник.

"Да. Сначала я опознала его по фотографии. Потом мы видели друг друга на очной ставке" , - заявила свидетель.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. При этом местные жители утверждали, что слышали звуки выстрелов.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми, начала давать показания в суде 18 апреля.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239980-svidetel-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata-rasskazala-otkuda-poyavilos-ruzhe/