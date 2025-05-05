Суд по делу Шерзата Болата: проверку проведут из-за видео в TikTok

Сегодня в начале судебного заседания по делу об убийстве Шерзата Болата подняли вопрос о том, что кто-то снял на видео несовершеннолетнего свидетеля и выложил в TikTok, передает NUR.KZ.

Сегодня в начале судебного заседания родные обвиняемых заявили, что на прошлом заседании кто-то снял и выложил показания 16-летнего свидетеля по делу, несмотря на то, что суд запретил это делать.

Отец подсудимого Нуркияса Ильясова и мать Шынгыса Белгожаева утверждали, что снимал на видео и выложил в TikTok мобилограф одного из защитников. По их словам, он снял на видео внука Светланы Калтаевой, от которого в день убийства на счет бабушки Шерзата Болата поступили 1000 тенге.

Защитники отметили, что мобилограф снимает весь процесс с самого начала. И обвинения безосновательны, так как с самого начала их страницы проверяет служба безопасности.

Сам мобилограф юриста Мейрмана Шекеева заявил, что с самого начала снимает процесс и обо всех запретах суда знает.

"Я не снимал 16-летнего свидетеля. Мейрман Шекеев сказал, что не нужно их снимать. Я могу дать свой телефон на проверку. То распространенное в соцсетях видео снято не с мобильного телефона, а вот с такой стационарной камеры со штативом. Так как формат видео для YouTube, а не в формате 16,9", - заявил мобилограф Алмат Марсов.

Также в ходе суда отмечалось, что в TikTok выложили видео, как кто-то из подсудимых выходил из зала суда с улыбкой, под которым появилось много негативных комментариев. Суд попросили повлиять на то, чтобы его удалили из соцсети.

Как заявил судья, по поводу публикации видео будет проведена проверка.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. На последнем заседании 29 апреля продолжился допрос свидетелей.

Так, заслушали показания несовершеннолетнего свидетеля, который по просьбе одного из подсудимых перевел 1000 тенге на счет бабушки Шерзата Болата. Он попросил не снимать его на камеру, его допросили в присутствии матери. Парень сейчас учится на первом курсе колледжа.