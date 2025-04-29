"Стрелял вверх": свидетель заявил, что видел ружье в руках дяди Шерзата Болата

Сегодня в ходе судебного заседания свидетель заявил, что видел оружие у дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева. По его словам, мужчина стрелял в воздух, передает NUR.KZ.

Свидетель Адиль Тлебекулы прибыл на место происшествия с другом. До этого они поехали в кафе "Эйфория", в котором сидели подозреваемые, чтобы договориться насчет свадебного банкета. Здесь подсудимый Абзал Шынасыл попросил их довезти его до магазина "Камажай", поскольку не влез в Mercedes.

Адвокат в ходе сегодняшнего заседания спросил у свидетеля, у кого было ружье.

"В кепке, в серой одежде, высокого роста. Когда сказал Талгат (друг свидетеля - прим. ред.) о ружье, я повернулся в ту сторону. Нес стволом вниз, стрелял вверх, в сторону магазина, но не помню, как стрелял. Когда услышали выстрелы, сразу уехали. Когда стреляли, драка уже была", - ответил свидетель.

Его попросили еще раз описать человека, который нес ружье, и уточнили про опознание.

"Бородатый, в кепке, черной или серой одежде. В спортивной одежде. Показали фото, я узнал, это был покойный Нурканат Гайыпбаев", - пояснил парень.

"Из показаний в материалах уголовного дела написано с ваших слов: "Я видел, как мужчина с ружьем, не дойдя до магазина "Камажай", выстрелил один раз в небо. Мы быстро уехали", - зачитал один из адвокатов.

"Я же говорю, стрелял в сторону магазина, вверх, и мы сразу же быстро уехали оттуда", - ответил свидетель.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время судебного заседания свидетель Эльмира Нурбекова, которая прибыла на место преступления вместе с подсудимыми, заявила, что Нуркатанат Гайыпбаев принес ружье.

Другая девушка Дана Жаксыкелди также отметила, что на месте происшествия была стрельба.

"В нашу сторону стрелял высокий бородатый парень в серой одежде. Из ружья. Сперва в небо выстрелил, как предупредительный, потом уже в нас", - сказала Дана Жаксыкелди.

Свидетель со стороны обвиняемых Юлдаш Рузбакиев рассказал, что видел, как женщина забрала патрон на месте преступления.

Сегодня на судебном заседании зачитали показания Нурканата Гайыпбаева насчет ружья.

"Если бы у меня тогда было ружье, почему я тогда не стрелял с самого начала? У меня не было ружья", - заявил погибший дядя Шерзата Болата во время следствия.