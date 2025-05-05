Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 5 мая

Сегодня, 5 мая, в Талдыкоргане продолжилось рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в начале октября 2024 года, передает NUR.KZ.

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На скамье подсудимых находятся 9 человек, один из них - несовершеннолетний.

Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Верховный суд проводит онлайн-трансляцию процесса на своем YouTube-канале.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На последнем заседании 29 апреля продолжился допрос свидетелей. Также прокурор зачитала показания умершего дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, которые он дал в ходе расследования. Показали и видео следственного эксперимента с участием дяди убитого Шерзата Болата.

На заседании 28 апреля заслушала показания девушек-свидетелей, которые приехали на место преступления вместе с подсудимыми, Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкелди.