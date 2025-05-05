Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 5 мая

Опубликовано:

Суд по делу Шерзата Болата
Суд по делу Шерзата Болата. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня, 5 мая, в Талдыкоргане продолжилось рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в начале октября 2024 года, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Суд по делу Шерзата Болата: проверку проведут из-за видео в TikTok

На скамье подсудимых находятся 9 человек, один из них - несовершеннолетний.

Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Верховный суд проводит онлайн-трансляцию процесса на своем YouTube-канале.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На последнем заседании 29 апреля продолжился допрос свидетелей. Также прокурор зачитала показания умершего дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева, которые он дал в ходе расследования. Показали и видео следственного эксперимента с участием дяди убитого Шерзата Болата.

На заседании 28 апреля заслушала показания девушек-свидетелей, которые приехали на место преступления вместе с подсудимыми, Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкелди.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241975-sud-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata-onlayn-translyaciya-5-maya/