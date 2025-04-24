Раненому замакима Шымкента Руслану Берденову передали привет

Депутат мажилиса Болатбек Алиев рассказал о текущем состоянии раненого при покушении заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

Мажилисмен на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня утром он специально прилетел в Шымкент, чтобы навестить Руслана Берденова в больнице.

"Его текущее состояние - средне тяжелое, находится в реанимации. Сознание ясное, разговаривает, энергичен. От всех коллег, друзей передал ему привет", - поделился Болатбек Алиев.

Депутат добавил, что Шымкент - это его избирательный округ, поэтому он специально приехал и ознакомился с ситуацией на месте. Он пообщался с людьми, увидел все своими глазами. По его словам, покушение вызвало у всех беспокойство.

"Это серьезное преступление. В связи с этим начато расследование, подозреваемый задержан", - пояснил мажилисмен.

Он отметил, что сейчас идут разные разговоры, но единственно верное решение - дождаться официальной версии, точку в этом деле поставит суд.

"Искренне желаю Руслану здоровья, чтобы продолжать служить стране, городу!" - написал он.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Угрозы жизни нет.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Ранее заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.