О новом деле против Гульмиры Сатыбалды рассказали в Антикоре

На брифинге в Антикоре сообщили некоторые подробности нового уголовного дела в отношении Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы подтверждаем, Агентством РК по противодействию коррупции действительно расследуется уголовное дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту неправомерных действий при строительстве многофункционального жилого комплекса "Восточка", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что иная информация по делу пока не подлежит разглашению.

Добавим, информация об еще одном деле в отношении Гульмиры Сатыбалды в Антикоре подтвердили в апреле текущего года, но подробностей также не сообщали.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года. В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека. До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы. Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы. 30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

В результате Гульмира Сатыбалды получила наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. А Мади Батыршаев получил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.

В январе этого года Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденной Гульмиры Сатыбалды. В суде постановили оставить приговор в силе.