Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

О новом деле против Гульмиры Сатыбалды рассказали в Антикоре

Опубликовано:

Гульмира Сатыбалды
Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: телеканал "Хабар" / khabar.kz

На брифинге в Антикоре сообщили некоторые подробности нового уголовного дела в отношении Гульмиры Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы подтверждаем, Агентством РК по противодействию коррупции действительно расследуется уголовное дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту неправомерных действий при строительстве многофункционального жилого комплекса "Восточка", - сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что иная информация по делу пока не подлежит разглашению.

Добавим, информация об еще одном деле в отношении Гульмиры Сатыбалды в Антикоре подтвердили в апреле текущего года, но подробностей также не сообщали.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года. В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека. До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы. Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы. 30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

В результате Гульмира Сатыбалды получила наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. А Мади Батыршаев получил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС средней безопасности.

В январе этого года Алматинский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденной Гульмиры Сатыбалды. В суде постановили оставить приговор в силе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240784-o-novom-dele-protiv-gulmiry-satybaldy-rasskazali-v-antikore/