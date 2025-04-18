"Они бросали камни": мать Шерзата Болата рассказала о девушках на месте трагедии

Гульбара Бишембиева, мать погибшего Шерзата Болата, ответила сегодня на вопросы суда о двух девушках, которых видели на месте убийства Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Адвокат спросил Гульбару Бишембиеву, слышали ли девушки произошедшее.

"Да, они тоже слышали, они стояли рядом, у магазина. Я еще к ним обратилась и попросила, остановитесь, вызовите скорую, полицию", - ответила мать погибшего Шерзата Болата.

"Вы сказали были две девушки. Можете сказать, что они конкретно делали", - попросил другой адвокат.

"Конкретно они бросали камни. Увидела у них в руках телефон и начала просить, вызовите скорую, полицию. Но они ничего не сделали", - ответила Гульбара Бишембиева.

Защитник задал вопрос, в кого девушки бросали камни.

"В нашу сторону", - сказала мать Шерзата Болата.

На вопрос судьи Ержана Жанузакова, попал ли они попали в вас, Гульбара Бишембиева ответила, что нет.

Также судья уточнил, кто был рядом с Гульбарой Бишембиевой.

"В этот момент меня держали Абзал и Нурбол", - ответила мать Шерзата Болата.

"Они кидали в них или в вас?" - спросил судья Ержан Жанузаков.

"В меня", - уточнила женщина.

"Если вы их увидите, узнаете?" - задал вопрос адвокат.

"Да. Раньше не видела, но узнаю", - ответила Гульбара Бишембиева.

Другой адвокат спросил, откуда девушки взяли камни.

"Рядом с магазином лежали", - сказала мать Шерзата Болата.

"Как думаете, у них была цель навредить вам?" - уточнил адвокат.

"Стояли там, кидали камни, скорую и полицию не вызвали", - ответила женщина.

"То есть не оказали помощь?" - спросил адвокат.

"Да, я им еще сказала, вы же тоже будущие матери, помогите, пожалуйста, вызовите, пожалуйста. Но они смотрели на меня и ничего не делали", - рассказала Гульбара Бишембиева.

Убийство Шерзата Болата

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

Также стало известно, по каким статьям обвиняют подсудимых по делу Шерзата Болата:

- Шынасыла А.Н. обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве;

- Сакиева Р.М. - в покушении на убийство и хулиганстве;

- Токтаубаева А.М. - в хулиганстве и краже;

- Аскентая Д.Б., Белгожаева Ш.А., Ильясова Н.Т., Токтаубаева Н.М., Калиахмета Д.Е. - в хулиганстве;

- несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта главный фигурант по делу Шерзата Болата - Шынасыл не признал вину в убийстве.

В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.