"Закрой рот, иначе и тебя убьем": мама Шерзата Болата рассказала о трагедии

Гульбара Бишембиева, мать погибшего Шерзата Болата, ответила сегодня на вопросы суда и рассказала о трагедии, которая произошла в октябре прошлого года в Талгаре, передает NUR.KZ.

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Сегодня суд приступил к допросу потерпевших. Первой выступила бабушка Шерзата Болата. Следом вопросы задали матери погибшего - Гульбаре Бишембиевой.

"В 12, 12:30 (ночи - прим. ред.) супруг позвонил: "Гульбара, так и так, Шерзат кого-то избил, быстренько разбуди Нурканата (Гаийыпбаева - дядю Шерзата Болата - прим. ред.) и отправь его". Мы пошли быстро разбудили его. Он быстро уехал. Минут через 5 позвонили Каржаубаю (муж женщины, отец Шерзата Болата - прим. ред.) и спросили, все ли в порядке. Он сказал: "Да, вот решаем, все в порядке". Но мы не стали ждать, отправились в магазин. Словили такси, минут 10 ехали. Когда приехали, увидела 10-15 человек, среди них были две девушки.

Я слышала, как кто-то сказал: "Делайте". И толпа начала драку. Дархан ударил Шерзата, Абзал (Шынасыл - обвиняемый в убийстве, прим. ред.) ударил Ахмета. Они напали толпой на Нурканата и Шерзата.

Прибежала бабушка и попросила остановиться. Но Абзал ее толкнул. Я, когда побежала к Шерзату, Абзал и Нурбол меня держали за руку, не пускали меня к нему. Я начала просить их: "Отпустите, не трогайте моего сына, я его мама". Абзал тогда мне сказал: "Закрой рот, иначе и тебя убьем".

Там у магазина стояли две девушки, я их попросила вызвать скорую и полицию. но они ничего не сделали и не сказали. Я дернула руки и побежала к Шерзату.

В этот момент 7-8 человек избивали Шерзата и Нурканата, Шерзат упал назад и тогда я видела, как у него изо рта потекла кровь. "Мама, что у меня там?", - спросил он и показал левую грудь. Я тогда увидела ножевую рану.

Далее видела, как они избивали Нурканата, и тогда в моменте увидела у Нуркияса ружье, я была рядом с Шерзатом, они, как избили Нурканата, они увидели, как он я тяжелом состоянии лежит, но двинулись в нашу страну, и Нуркияс, когда бил, видела у него в руках ружье, Нуркияс бил по голове Шерзата 3-4 раза, я начала защищать и удар по мне пришелся.

Я просила не трогать сына, но они даже внимания не обратили. Они били по затылку. И тогда Нуркияс крикнул: "Тихо сиди, иначе тебя тоже ударю ружьем сейчас". Когда меня держали за руку, видела, как Каржаубая ударили бутылкой по лицу и Шынгыс ударил ножом в спину", - рассказала мать Шерзата Болата.

Гульбару Бишембиеву спросили, видели ли подсудимые, как шла кровь изо рта Шерзата, и, несмотря на это, неужели не остановились.

"Пинали, рукоятью ножа били, видела, как Нуркияс 3-4 раза ударил по голове. Я это видела", - сказала женщина.

Также Гульбара Бишембиева ответила на вопрос, что делал дядя Шерзата Болата Нурканат Гайыпбаев в этот момент.

"Он дрался с ними, он телом своим защищал Шерзата, прикрывал его, но Абзал ударил его по спине ножом", - рассказала мать Шерзата Болата.

"Но подсудимые, несмотря на это, били Шерзата?" - спросила прокурор.

"Да. Видела у них в руках ружье и ножи", - ответила Гульбара Бишембиева.

На вопрос прокурора, когда обвиняемые прекратили свои действия, мать Шерзата Болата ответила, что это произошло, когда вышли люди.

"У всех на руках были ножи, никто не хотел уходить", - отметила Гульбара Бишембиева.

Судья Ержан Жанузаков уточнил, кто там был.

"Кто сидит на cкамье подсудимых, они все", - ответила мать погибшего Шерзата Болата.

"Когда началась драка, супруг вызвал полицию и скорую, но они не ответили, трубку не подняли. Поэтому супруг пригнал машину, мы погрузили Шерзата, потом Нурканата и повезли в больницу", - рассказала Гульбара Бишембиева.

"А когда вот вы подняли Шерзата и несли в машину, он говорил с вами? Каково было его состояние? Вы пытались остановить кровотечение?",- спросил женщину один из адвокатов.

"Я когда увидела, как изо рта бежит кровь, я подумала, что все, что он умрет", - ответила женщина.

Убийство Шерзата Болата

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

Также стало известно, по каким статьям обвиняют подсудимых по делу Шерзата Болата:

- Шынасыла А.Н. обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве;

- Сакиева Р.М. - в покушении на убийство и хулиганстве;

- Токтаубаева А.М. - в хулиганстве и краже;

- Аскентая Д.Б., Белгожаева Ш.А., Ильясова Н.Т., Токтаубаева Н.М., Калиахмета Д.Е. - в хулиганстве;

- несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта главный фигурант по делу Шерзата Болата - Шынасыл - не признал вину в убийстве.

В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.