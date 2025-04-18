"Вверяю их Аллаху": бабушка убитого Шерзата Болата заявила, что прощает подсудимых

Бабушка погибшего Шерзата Болата Жумабике Кадирова в ходе сегодняшнего судебного заседания ответила на вопрос о прощении обвиняемых в убийстве ее внука, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: "Они бросали камни": мать Шерзата Болата рассказала о девушках на месте трагедии

Сегодня в ходе рассмотрения дела об убийстве Шерзата Болата суд первой допросил одну из потерпевших - бабушку погибшего подростка.

"Мой сын сказал, что 16-летнего парня давайте простим? Что мы ему разрушим жизнь", - рассказала Жумабике Кадирова.

Судья Ержан Жанузаков уточнил, имеет ли она в виду несовершеннолетнего Ы., обвиняемого в недонесении о преступлении.

"Да. Я всех простила, вверяю их Аллаху, говорят всякое, но я их отдаю божьему суду", - ответила бабушка Шерзата Болата.

Также женщину спросили, просил ли кто-нибудь у нее прощения, а именно сами обвиняемые и их родные.

"Нет, никто не просил прощения, даже в день похорон. Они привыкли к такому - у всех по несколько судимостей, но все они освобождались либо ограничением свободы ограничивались, если бы суды выносили справедливое решения, то они бы осуждались на реальные сроки и, возможно, не было бы такого", - ответила Жумабике Кадирова.

Убийство Шерзата Болата

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

Также стало известно, по каким статьям обвиняют подсудимых по делу Шерзата Болата:

- Шынасыла А.Н. обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве;

- Сакиева Р.М. - в покушении на убийство и хулиганстве;

- Токтаубаева А.М. - в хулиганстве и краже;

- Аскентая Д.Б., Белгожаева Ш.А., Ильясова Н.Т., Токтаубаева Н.М., Калиахмета Д.Е. - в хулиганстве;

- несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта главный фигурант по делу Шерзата Болата - Шынасыл не признал вину в убийстве.

В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.