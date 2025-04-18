"Не думала, что люди придут с оружием": бабушка Шерзата Болата не сдержала слез в суде

Жумабике Кадирова, бабушка погибшего Шерзата Болата, сегодня дает показания в суде. Пожилой женщине тяжело сдержать слезы в зале заседаний, передает NUR.KZ.

Сегодня суд приступил к допросу потерпевших. Первой выступила бабушка погибшего Шерзата Болата - 60-летняя Жумабике Кадирова.

"В 11 вечера пришла с работы, пили чай, позвонили невестке, Каржаубай (сын женщины, отец Шерзата - прим. ред.) звонил. Он сказал, что Шерзат избил кого-то, разбуди Нурканата (второй сын женщины, дядя Шерзата - прим. ред.). Невестка разбудила Нурканата, он поговорил сам с Каржаубаем и ушел. Я почувствовала неладное и пошла в сторону магазина. Сказала невестке: "Пошли". 10-20 минут ушло на дорогу, остановили такси и поехали в магазин.

Когда приехали, увидели группу людей. Я, как приехали, сразу начала искать Шерзата. Он у меня на руках воспитывался. Он занимался боксом, но никогда не было такого, чтобы он в драку лез. Я не думала, что люди придут с оружием, ножами. Если бы я думала, что люди придут толпой с оружием, я бы еще из дома вызвала полицию, "скорую", но я думала, что там просто - я приду, попрошу прощения.

Я не видела нигде Шерзата, но в какой-то момент эта толпа побежала, так я увидела Шерзата. Парень в синей спортивке меня толкнул. Нурканат их всех знал, он позже сказал, что это был Абзал. Мне нелегко с самого начала вспоминать тот день и видеть здесь людей, которые с такой жестокостью убили моего внука. Мне очень нелегко", - рассказала женщина.

После этих слов она занервничала и заплакала.

"Все побежали к Шерзату, я побежать хотела в ту сторону, но меня толкнули. Все кто там был, все начали его избивать - ногами пинали, руками, все кто там был, каждый ударил. Я не знаю, что такого сделал он. Мой внук не ходит ночами, он пошел туда за зарядкой, его друг собирался в дорогу в Китай, и они пошли купить ему напитки и вот зарядку взять. Он ночами не ходит вообще, я не пускала его, он был всегда под моей ответственностью, так как рос у меня на руках. Они заранее пришли убить - они готовые пришли. У них ножи были", - вспомнила женщина.

"Они приехали чтобы убить, они готовились, они так просто не приехали. Я этих ребят не видела, и не знаю никого. Я видела только Абзала. Но как зовут его я на тот момент не знала. Не знаю сколько человек точно было, но уезжали когда, было полные три машины. Они когда уезжали, они были уверены, что убили и Шерзата и Нурканата", - заявила Жумабике Кадирова в суде.

"Каржаубаю тоже досталось, его тоже держали, стеклянную бутылку кидали. Я даже не думала, что они убьют Шерзата. Мой внук был очень спокойным, никому никогда тяжелых слов не говорил. Я думаю, там минимум было 15 человек, но в машину они буквально прямо "запихались" , - рассказала женщина.

Жумабике Кадирову спросили, когда она в последний раз видела Шерзата.

"Искала, не видела его, я просто начала его звать: "Шерзат, Шерзат". Я утром ушла на работу, я его в тот день живым так и не увидела, увидела, когда умер. Я не видела , каким он был раненый. Я туда не дошла, невестка только кричала: "Скорая, скорая!". Она его обнимала", - вспоминает бабушка Шерзата Болата.

Опрос начала второй прокурор и спросила Жумабике Кадирову про двух девушек, которых видели на месте происшествия.

"Я их не знаю, они приехали с парнями. Они меня спрашивали: "Вы не будете вызвать скорую?" Но потом парни их забрали с собой", - ответила женщина.

"Я видела, как Шерзат побежал, и потом он упал, Гульбара хотела побежать к нему, но ее держали за руки с двух сторон. Шерзат бежал, я думала, он убежит, но он упал и все к нему подбежали и начали бить его. Нурканата тоже били, три раза ему нанесли ножом удары.

Я видела, как они бьют, но оружие, нож, не видела. Но мои дети никогда не носили оружия с собой, дипломы у них есть, они работали. А эти дети (обвиняемые), никто не имеет высшего образования. Если бы они получили достойное воспитание родителей, разве бы они ходили по ночам и делали бы такое?", - рассказала Жумабике Кадирова в ответ на вопросы.

Убийство Шерзата Болата

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

Также стало известно, по каким статьям обвиняют подсудимых по делу Шерзата Болата:

- Шынасыла А.Н. обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве;

- Сакиева Р.М. - в покушении на убийство и хулиганстве;

- Токтаубаева А.М. - в хулиганстве и краже;

- Аскентая Д.Б., Белгожаева Ш.А., Ильясова Н.Т., Токтаубаева Н.М., Калиахмета Д.Е. - в хулиганстве;

- несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта главный фигурант по делу Шерзата Болата - Шынасыл не признал вину в убийстве.

В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.