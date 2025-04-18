Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не думала, что люди придут с оружием": бабушка Шерзата Болата не сдержала слез в суде

Опубликовано:

Жумабике Кадирова
Бабушка Шерзата Болата в суде. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Жумабике Кадирова, бабушка погибшего Шерзата Болата, сегодня дает показания в суде. Пожилой женщине тяжело сдержать слезы в зале заседаний, передает NUR.KZ.

Сегодня суд приступил к допросу потерпевших. Первой выступила бабушка погибшего Шерзата Болата - 60-летняя Жумабике Кадирова.

"В 11 вечера пришла с работы, пили чай, позвонили невестке, Каржаубай (сын женщины, отец Шерзата - прим. ред.) звонил. Он сказал, что Шерзат избил кого-то, разбуди Нурканата (второй сын женщины, дядя Шерзата - прим. ред.). Невестка разбудила Нурканата, он поговорил сам с Каржаубаем и ушел. Я почувствовала неладное и пошла в сторону магазина. Сказала невестке: "Пошли". 10-20 минут ушло на дорогу, остановили такси и поехали в магазин.

Когда приехали, увидели группу людей. Я, как приехали, сразу начала искать Шерзата. Он у меня на руках воспитывался. Он занимался боксом, но никогда не было такого, чтобы он в драку лез. Я не думала, что люди придут с оружием, ножами. Если бы я думала, что люди придут толпой с оружием, я бы еще из дома вызвала полицию, "скорую", но я думала, что там просто - я приду, попрошу прощения.

Я не видела нигде Шерзата, но в какой-то момент эта толпа побежала, так я увидела Шерзата. Парень в синей спортивке меня толкнул. Нурканат их всех знал, он позже сказал, что это был Абзал. Мне нелегко с самого начала вспоминать тот день и видеть здесь людей, которые с такой жестокостью убили моего внука. Мне очень нелегко", - рассказала женщина.

После этих слов она занервничала и заплакала.

"Все побежали к Шерзату, я побежать хотела в ту сторону, но меня толкнули. Все кто там был, все начали его избивать - ногами пинали, руками, все кто там был, каждый ударил. Я не знаю, что такого сделал он. Мой внук не ходит ночами, он пошел туда за зарядкой, его друг собирался в дорогу в Китай, и они пошли купить ему напитки и вот зарядку взять. Он ночами не ходит вообще, я не пускала его, он был всегда под моей ответственностью, так как рос у меня на руках. Они заранее пришли убить - они готовые пришли. У них ножи были", - вспомнила женщина.

"Они приехали чтобы убить, они готовились, они так просто не приехали. Я этих ребят не видела, и не знаю никого. Я видела только Абзала. Но как зовут его я на тот момент не знала. Не знаю сколько человек точно было, но уезжали когда, было полные три машины. Они когда уезжали, они были уверены, что убили и Шерзата и Нурканата", - заявила Жумабике Кадирова в суде.

"Каржаубаю тоже досталось, его тоже держали, стеклянную бутылку кидали. Я даже не думала, что они убьют Шерзата. Мой внук был очень спокойным, никому никогда тяжелых слов не говорил. Я думаю, там минимум было 15 человек, но в машину они буквально прямо "запихались" , - рассказала женщина.

Жумабике Кадирову спросили, когда она в последний раз видела Шерзата.

"Искала, не видела его, я просто начала его звать: "Шерзат, Шерзат". Я утром ушла на работу, я его в тот день живым так и не увидела, увидела, когда умер. Я не видела , каким он был раненый. Я туда не дошла, невестка только кричала: "Скорая, скорая!". Она его обнимала", - вспоминает бабушка Шерзата Болата.

Опрос начала второй прокурор и спросила Жумабике Кадирову про двух девушек, которых видели на месте происшествия.

"Я их не знаю, они приехали с парнями. Они меня спрашивали: "Вы не будете вызвать скорую?" Но потом парни их забрали с собой", - ответила женщина.

"Я видела, как Шерзат побежал, и потом он упал, Гульбара хотела побежать к нему, но ее держали за руки с двух сторон. Шерзат бежал, я думала, он убежит, но он упал и все к нему подбежали и начали бить его. Нурканата тоже били, три раза ему нанесли ножом удары.

Я видела, как они бьют, но оружие, нож, не видела. Но мои дети никогда не носили оружия с собой, дипломы у них есть, они работали. А эти дети (обвиняемые), никто не имеет высшего образования. Если бы они получили достойное воспитание родителей, разве бы они ходили по ночам и делали бы такое?", - рассказала Жумабике Кадирова в ответ на вопросы.

Убийство Шерзата Болата

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

Также стало известно, по каким статьям обвиняют подсудимых по делу Шерзата Болата:

- Шынасыла А.Н. обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве;

- Сакиева Р.М. - в покушении на убийство и хулиганстве;

- Токтаубаева А.М. - в хулиганстве и краже;

- Аскентая Д.Б., Белгожаева Ш.А., Ильясова Н.Т., Токтаубаева Н.М., Калиахмета Д.Е. - в хулиганстве;

- несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта главный фигурант по делу Шерзата Болата - Шынасыл не признал вину в убийстве.

В ходе главного судебного разбирательства государственным обвинителем была озвучена причина смерти Шерзата Болата, установленная в результате экспертизы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236638-ne-dumala-chto-lyudi-pridut-s-oruzhiem-babushka-sherzata-bolata-ne-sderzhala-slez-v-sude/