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Бабушке Шерзата Болата стало плохо в суде

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Кадирова выступает в суде
Бабушка Шерзата Болата в суде. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня в Талдыкоргане проходит главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Болата. Бабушка погибшего подростка пожаловалась на состояние здоровья и покинула зал заседаний, передает NUR.KZ.

Мама и бабушка убитого Шерзата Болата присутствуют на суде. 60-летняяя бабушка Жумабике Кадирова обратилась к суду.

Она попросила перенести рассмотрение дела в Алматы. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Она сказала, что у нее давление.

Позже бабушка погибшего Шерзата Болата покинула зал заседаний.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

10 апреля в Талдыкоргане состоялись предварительные слушания по делу. Прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил хронологию преступления. Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных.

Сегодня началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата. Адвокаты обвиняемых по делу об убийстве Шерзата Болата, попросили перенести суд в Алматы.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236542-babushke-sherzata-bolata-stalo-ploho-v-sude/