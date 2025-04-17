Суд по делу об убийстве Шерзата Болата попросили перенести в Алматы

Адвокаты обвиняемых по делу об убийстве Шерзата Болата, произошедшем в Талгаре в октябре прошлого года, попросили перенести суд в Алматы, передает NUR.KZ.

Сегодня, 17 апреля 2025 года, в Талдыкоргане началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата.

По словам адвокатов обвиняемых, в Алматы есть следственный изолятор, город совсем близко от Талгара, и они все будут просить о переносе суда в мегаполис.

"До этого на предварительном слушании мы такое предложение вносили, но оно осталось без рассмотрения. Суд сегодня будет до вечера, наши права по защите подсудимых нарушаются, так как мы ни поговорить с ними не можем, ни с какой стороны к ним не подойти, там караул, тут караул.

Вы до этого говорили, что в Алматинской области нет следственных изоляторов. Но все дела рассматриваются в Алматы. Нам сложно, и не только нам, но и пострадавшей стороне, там есть взрослые люди, давление у них. В будущем это может создать трудности при рассмотрении дела, просим в этой связи перенести рассмотрение дела в учреждение №72 Алматы", - сказала адвокат одного из подсудимых.

Судья ответил, что у защиты есть возможность встречаться до процесса с подсудимыми.

"В этой связи просим вас к следующему судебному заседанию до суда встретиться с подзащитными и установить позицию. Во время процесса нет необходимости здесь говорить, суд останется в своей позиции по рассмотрению дела в Талдыкоргане - суд будет проходить два раза в неделю в здании суда", - высказался судья Ержан Жанузаков.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое участников были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили.

10 апреля в Талдыкоргане состоялись предварительные слушания. Прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил хронологию преступления. Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных.