Дело об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция

Сегодня в Талдыкоргане проходит суд по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата. Верховный суд проводит онлайн-трансляцию процесса, передает NUR.KZ.

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Председательствующий обратился к участникам и присутствующим с просьбой сохранять порядок во время рассмотрения дела. Также он предупредил, что прямая трансляция из зала суда в социальные сети и фотографирование подсудимых запрещены.

Прокурор начал зачитывать обвинительный акт.

Напомним, сегодня, 10 апреля 2025 года, в 12:00 было начато предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Болата. Как сообщили в Верховном суде РК, с учетом мнения участников судебного процесса суд постановил о проведении судебного заседания по данному делу в открытом режиме с онлайн-трансляцией.

На скамье подсудимых - 9 человек. Само убийство произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре. Как ранее сообщалось, по данному делу задерживали 11 человек.

Онлайн-трансляция: