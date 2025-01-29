На каком этапе сейчас расследование гибели Шерзата Болата, ответили в Генпрокуратуре

В кулуарах мажилиса замглавы Генпрокуратуры ответил, на каком этапе сейчас находится дело по факту смерти от ножевого ранения 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ спросили у заместителя генерального прокурора РК Галымжана Койгелдиева о ходе расследования убийства Шерзата Болата.

Сейчас идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела. Фигурантов дела - 11", - сообщил Галымжан Койгелдиев.

Также он сообщил, что все экспертизы и очные ставки уже проведены.

Убийство Шерзата Болата

Громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов. Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.

В декабре в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

В январе этого года в Департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию касательно завершения досудебного расследования.