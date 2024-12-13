Арест Перизат Кайрат: у акима Актюбинской области спросили о проверках фондов

На брифинге СЦК главу Актюбинской области спросили, стали ли в регионе чаще проводить проверки фондов после аресты главы фонда Biz Birgemiz, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о проверках фонда акиму задали, поскольку задержанная Перизат Кайрат, которая являлась главой фонда Biz Birgemiz, родом из Актюбинской области.

"У нас был открыт один благотворительный фонд, во главе этого фонда стоят наши общественники, известные в области, они проводили всю работу. Конечно, службы вели мониторинг, каждое действие у нас на контроле. Думаю, будут проверки, мы должны убедиться, что каждая копейка дошла по назначению. Вся помощь, которая приходила в регион, бралась на учет и имела свои целевые индикаторы", - сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Главу области спросили о том, гарантирует ли он, что все средства местных фондов расходовались по назначению.

"С первых дней мы сделали систему при поступлении помощи - центр сбора. Мы его снабдили видеокамерой, системой учета, общественники все были на месте, все следили за этими потоками. Там приносили мебель, продукты, оборудование, насосы, лодки, кто чем мог помочь, система учета у нас была, мы за это отвечаем", - ответил аким.

Напомним, сегодня в АФМ заявили об аресте элитной недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий Перизат Кайрат. В агентстве поделились кадрами с обыска.

В середине ноября стало известно, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

В ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ раскрыли подробности дела. В ведомстве заявили, что в прошлом году Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания помощи жителям Палестины. По этому эпизоду ее подозревают в хищении 200 млн тенге.

А 16 ноября сообщалось, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.