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Украшения на 70 млн, сумочки за 25 млн: имущество Перизат Кайрат показало АФМ (фото, видео)

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Арестованные машины
Арестованные машины. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Сегодня в АФМ заявили об аресте элитной недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий Перизат Кайрат. В агентстве поделились кадрами с обыска, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что под арест попали квартиры и парковочные места в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау", "Sensata Plaza", в коттеджном городке "Vela Village".

Коттеджный городок
Коттеджный городок. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованы четыре автомобиля – Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval.

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

По данным пресс-службы АФМ, в ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и другие.

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество Перизат Кайрат
Арестованное имущество Перизат Кайрат. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Всех, кому известно что-нибудь о другом имуществе Перизат Кайрат, оформленном на третьих лиц, просят обратиться по следующим номерам:

  • +7 (7172) 70-84-78,
  • 70-84-79 (добавочный номер 21384),
  • call-center 1458.

Напомним, в середине ноября стало известно, что активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

В ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ раскрыли подробности дела. В ведомстве заявили, что в прошлом году Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания помощи жителям Палестины. По этому эпизоду ее подозревают в хищении 200 млн тенге.

А 16 ноября сообщалось, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199993-ukrasheniya-na-70-mln-sumochki-za-25-mln-tenge-imushchestvo-perizat-kayrat-pokazalo-afm-foto/

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