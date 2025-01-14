Назначен новый начальник полиции Талгарского района

В Алматинской области назначен новый начальник управления полиции Талгарского района. Им стал полковник полиции Асхат Бекенов, передает NUR.KZ со ссылкой на УП района.

"Штатные изменения по личному составу! Уважаемые жители и гости Талгарского района! Сообщаем о назначении на должность нового начальника управления полиции Талгарского района полковника полиции Бекенова Асхата Барлыбаевича", - указывается на официальной странице ведомства в Instagram.

Как уточнили в ДП Алматинской области, Асхат Бекенов родился в 1980 году в Иртышском районе Павлодарской области. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт.

В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начал карьеру с должности оперуполномоченного ОКП Качирского РОВД Павлодарской области.

До назначения на эту должность работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Алматы.

Напомним, в Талгарском районе после громкого убийства 16-летнего Шерзата Болата ряд полицейских, сотрудников прокуратуры, чиновников лишились своих должностей.

В частности, кадровые перестановки произошли в ДП Алматинской области. Начальником ведомства назначили Мейрама Абикеева. Его заместителями стали подполковник Акылбек Толеуов и полковник Нуржан Байкулов

Также в Алматинской области назначили новых руководителей двух управлений. Так, начальником управления по борьбе с организованной преступностью стал майор полиции Байжан Сатылганов. Должность начальника управления местной полицейской службы занял подполковник полиции Абдунур Тасыбаев.

В декабре прошлого года исполняющим обязанности начальника управления полиции Талгарского района стал Айдар Умаров.