Назначен новый начальник полиции Талгарского района
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В Алматинской области назначен новый начальник управления полиции Талгарского района. Им стал полковник полиции Асхат Бекенов, передает NUR.KZ со ссылкой на УП района.
"Штатные изменения по личному составу! Уважаемые жители и гости Талгарского района! Сообщаем о назначении на должность нового начальника управления полиции Талгарского района полковника полиции Бекенова Асхата Барлыбаевича", - указывается на официальной странице ведомства в Instagram.
Как уточнили в ДП Алматинской области, Асхат Бекенов родился в 1980 году в Иртышском районе Павлодарской области. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт.
В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начал карьеру с должности оперуполномоченного ОКП Качирского РОВД Павлодарской области.
До назначения на эту должность работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Алматы.
Напомним, в Талгарском районе после громкого убийства 16-летнего Шерзата Болата ряд полицейских, сотрудников прокуратуры, чиновников лишились своих должностей.
В частности, кадровые перестановки произошли в ДП Алматинской области. Начальником ведомства назначили Мейрама Абикеева. Его заместителями стали подполковник Акылбек Толеуов и полковник Нуржан Байкулов
Также в Алматинской области назначили новых руководителей двух управлений. Так, начальником управления по борьбе с организованной преступностью стал майор полиции Байжан Сатылганов. Должность начальника управления местной полицейской службы занял подполковник полиции Абдунур Тасыбаев.
В декабре прошлого года исполняющим обязанности начальника управления полиции Талгарского района стал Айдар Умаров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2211387-naznachen-novyy-nachalnik-policii-talgarskogo-rayona/